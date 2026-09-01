¿Cuál es el vínculo de Daniel Asaf con los hijos de AMLO?

En días recientes se viralizaron imágenes de los hijos del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una reunión con varios empresarios, entre los que se encontraba el diputado Daniel Asaf.
Daniel Asaf Manjarrez es un diputado de Morena que anteriormente trabajó como jefe en la Ayudantía del Presidente de la República en la Oficina de la Presidencia de la República, y es integrante de Morena desde el 2014.
La reciente reunión que sostuvo con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán llamó la atención de muchas personas, debido a que “Andy” ya se encontraba bajo el ojo público; de nueva cuenta, desde que se revocara su visa estadounidense.
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Vínculo de Daniel Asaf con los hijos de AMLO
Al ser cuestionado por el contenido del encuentro, el diputado Daniel Asaf Manjarrez respondió que no daría declaraciones sobre la reunión que sostuvo con los hijos de AMLO en un restaurante de la colonia condesa de la CDMX el pasado 24 de agosto.
Diversos medios señalan que dicha reunión, en la que también se encontraban Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño, ocurrió después de que se detuviera al chofer y asistente de Héctor Melesio Cuén.
En entrevista con medios, el coordinador del PAN de la Cámara de Senadores, Ricardo Anaya, dijo que exigen una investigación a fondo sobre la reunión que sostuvieron Andrés y Gonzalo López Beltrán con Daniel Asaf.
Daniel Asaf ha sido señalado por diversos medios incluso desde que ocupaba el cargo como jefe en la Ayudantía del Presidente de la República durante el gobierno de López Obrador.
Esto debido a que se presume que el ahora diputado es señalado por presuntamente cometer corrupción y tráfico de influencias, relacionado con los López Beltrán, y a quienes han señalado como “El Clan”.
Presuntamente el diputado morenista está relacionado con contratos de la indistria farmacéutica y material de construcción que se utilizó durante la construcción del Tren Maya, por lo que tiene un estrecho vínculo con los hijos del expresidente y sus amigos.
Además de ser un servidor público, Asaf Manjarrez es un empresario de origen libanés que ha sido socio de varias empresas dedicadas principalmente al sector restaurantero y gastronómico.
Asimismo, esta no es la primera vez que un encuentro entre el ahora diputado y los hijos de AMLO causa polémica, pues en 2025 fue captado desayunando en Tokio con Andy López Beltrán.
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