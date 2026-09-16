¿De cuánto es la multa por tronar cohetes en CDMX?

Durante las Fiestas Patrias y otro tipo de festividades las personas pueden disfrutar de distintos espectáculos, incluyendo algunos en los que se utiliza pirotecnia; sin embargo, hacer uso de cohetes sin autorización puede implicar una multa económica e incluso arresto.
Además de la música, los platillos típicos, la convivencia familiar y el baile, entre las celebraciones que se dan durante las Fiestas Patrias se encuentra una que puede ser peligrosa.
La pirotecnia puede ser un espectáculo entretenido para algunas personas; sin embargo, al contener pólvora resultan peligrosos para quienes los manipulan sin la precaución necesaria.
Más de 120 mil personas celebran las Fiestas Patrias en la Gustavo A. Madero
Además de poder generar lesiones significativas, los cohetes son un objeto que pueden producir incendios, que contaminan el aire e incluso pueden repercutir de manera negativa en las personas que son sensibles a los sonidos, y en los animales de compañía.
Multas por tronar cohetes en CDMX
En la Ciudad de México el uso de pirotecnia está prohibido, y las multas establecidas en la capital por tronal cohetes son las siguientes:
- Multa económica equivalente a 21 o 30 UMAs; es decir, de entre 2 mil 463.51 y 3 mil 519.30 pesos
- Arresto de 25 a 36 horas en caso de no cubrir la sanción económica
- Trabajo comunitario de 12 a 18 horas
Tronar cohetes sin autorización constituye una una infracción Tipo C, por lo que incluso durante fechas festivas se realizan operativos para la venta, consumo y uso de este tipo de objetos.
En la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México se establecen las sanciones a las que pueden ser acreedoras las personas que truenen cohetes en la capital, ya que esta es una acción en contra de la seguridad de las personas.
El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que las personas que detonen o enciendan cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o eleven aerostáticos sin permiso de la autoridad competente están cometiendo una infracción contra la seguridad ciudadana.
Esta Ley establece las reglas mínimas de comportamiento cívico, garantiza la sana convivencia, determina acciones para su cumplimiento, fomenta la cultura de la legalidad para el fortalecimiento de la convivencia armónica, la promoción de una cultura de paz, y establece la acciones que deben tomar las autoridades.
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