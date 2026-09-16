¿De cuánto es la multa por tronar cohetes en CDMX?

Durante las Fiestas Patrias y otro tipo de festividades las personas pueden disfrutar de distintos espectáculos, incluyendo algunos en los que se utiliza pirotecnia; sin embargo, hacer uso de cohetes sin autorización puede implicar una multa económica e incluso arresto.

Además de la música, los platillos típicos, la convivencia familiar y el baile, entre las celebraciones que se dan durante las Fiestas Patrias se encuentra una que puede ser peligrosa.

¿Sabias que el mayor porcentaje de lesionados graves por uso de #Pirotecnia son niñas y niños de entre 5 y 14 años? No dejes que menores de edad manipulen fuegos pirotécnicos.



📌 Infórmate en https://t.co/jCyuKbAWio#PrevenciónLaMejorTradición pic.twitter.com/OJfw8Z8YVG — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 15, 2026

La pirotecnia puede ser un espectáculo entretenido para algunas personas; sin embargo, al contener pólvora resultan peligrosos para quienes los manipulan sin la precaución necesaria.

Además de poder generar lesiones significativas, los cohetes son un objeto que pueden producir incendios, que contaminan el aire e incluso pueden repercutir de manera negativa en las personas que son sensibles a los sonidos, y en los animales de compañía.

Si usas #Pirotecnia 🧨 en estas Fiestas Patrias, sé consciente de su impacto:



🌫️ Genera contaminantes

👦🏻 Ocasiona estrés a quienes tienen condición del espectro autista y neuro diversos

🤕 Puede ocasionar accidentes graves

🐶 Produce sufrimiento en animales de compañía pic.twitter.com/YR5oE5l740 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 16, 2026

Multas por tronar cohetes en CDMX

En la Ciudad de México el uso de pirotecnia está prohibido, y las multas establecidas en la capital por tronal cohetes son las siguientes:

Multa económica equivalente a 21 o 30 UMAs; es decir, de entre 2 mil 463.51 y 3 mil 519.30 pesos

Arresto de 25 a 36 horas en caso de no cubrir la sanción económica

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas

Tronar cohetes sin autorización constituye una una infracción Tipo C, por lo que incluso durante fechas festivas se realizan operativos para la venta, consumo y uso de este tipo de objetos.

En septiembre, festeja sin riesgos y di ¡NO a la pirotecnia!



La #pirotecnia puede provocar heridas e incendios con afectaciones a tu integridad y patrimonio. Por tu seguridad y la de tu familia, durante las #FiestasPatrias no compres pirotecnia.



🔴Habla con los menores sobre… pic.twitter.com/Ls2iSenItr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 16, 2026

En la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México se establecen las sanciones a las que pueden ser acreedoras las personas que truenen cohetes en la capital, ya que esta es una acción en contra de la seguridad de las personas.

El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que las personas que detonen o enciendan cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o eleven aerostáticos sin permiso de la autoridad competente están cometiendo una infracción contra la seguridad ciudadana.

Esta Ley establece las reglas mínimas de comportamiento cívico, garantiza la sana convivencia, determina acciones para su cumplimiento, fomenta la cultura de la legalidad para el fortalecimiento de la convivencia armónica, la promoción de una cultura de paz, y establece la acciones que deben tomar las autoridades.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes y prevenir incendios y explosiones durante las #FiestasPatrias, personal de la @SGIRPC_CDMX, en coordinación con @SedecoCDMX y @SSC_CDMX, participa en el operativo donde se retiraron aproximadamente 120 kg de… pic.twitter.com/jY1kBjAbmW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

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