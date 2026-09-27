Para renovación de alcaldías

IECM alista plataforma para conocer a candidatas y candidatos rumbo a 2027

Plataforma única “Candidatas y Candidatos, Conóceles” estará disponible antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027

Siglas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.
Siglas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Fernanda Rangel

Antes de acudir a las urnas el próximo 6 de junio de 2027 los capitalinos podrán consultar en la plataforma única “Candidatas y Candidatos, Conóceles” el perfil y la información sobre las personas que competirán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Así lo anunció el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que, además, informó que los trabajos para esta plataforma arrancaron este mes la preparación de los entornos de trabajo, la creación de la base de datos y la verificación de los espacios en los que funcionará la plataforma.

Será la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas y Fiscalización del organismo electoral capitalino quien se va a encargar de la administración de esta plataforma.

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Además, el IECM revisó propuestas para el diseño de las plantillas que contendrán los perfiles de la ciudadanía, las candidaturas y las representaciones partidistas, como parte de la preparación del sistema.

Dicha plataforma también incorporará información que permita identificar la participación de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria o que enfrentan condiciones de discriminación.

Para ello, el IECM remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) una propuesta para adicionar el cuestionario de identidad en el apartado de “Autoadscripción de pueblos y barrios originarios”.

De acuerdo con el organismo, esta modificación busca visibilizar a estos grupos y contribuir a garantizar su participación en la vida política de la Ciudad de México, así como la protección de sus derechos políticoelectorales.

Además de dar a conocer los perfiles de las y los candidatos, el sistema generará información estadística sobre quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria o enfrentan condiciones de discriminación.

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