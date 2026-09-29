Metro CDMX HOY 29 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 29 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “En LB ya lleva 5 minutos detenido en estación Flores Magon dirección Buenavista y no avanza”
- “Ya 15 minutos detenidos en Flores Magón”
- " Romero Rubio dirección Buenavista no hay servicio, está demorando bastante, 10 min esperando"
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Qué pasa en línea 3? No avanza, no va lleno ni los andenes tampoco están llenos!"
- “El servicio completamente detenido y lleva así al menos 10 minutos en la estación Indios Verdes”
- “Línea 3 dirección indios verdes parada más de 8 minutos por estación”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 7
- Línea 9
- Línea 2
- Línea 6
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LMCT