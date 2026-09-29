Metro CDMX HOY 29 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 29 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento: Se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B.



Las Líneas 3 y 12 presentan alta afluencia, por lo que los tiempos de espera en andenes pueden aumentar. Para atender la demanda,… pic.twitter.com/JNMS4GCQC9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“En LB ya lleva 5 minutos detenido en estación Flores Magon dirección Buenavista y no avanza”

“Ya 15 minutos detenidos en Flores Magón”

" Romero Rubio dirección Buenavista no hay servicio, está demorando bastante, 10 min esperando"

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“¿Qué pasa en línea 3? No avanza, no va lleno ni los andenes tampoco están llenos!"

“El servicio completamente detenido y lleva así al menos 10 minutos en la estación Indios Verdes”

“Línea 3 dirección indios verdes parada más de 8 minutos por estación”

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Se envian unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 9

Línea 2

Línea 6

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LMCT