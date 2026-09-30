Lluvias en CDMX HOY: estas son las zonas afectadas este 30 de septiembre

Las lluvias se extienden por distintos puntos de la Ciudad de México

Las lluvias comenzaron a extenderse por distintos puntos de la Ciudad de México durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre, con precipitaciones de intensidad variable que ya complican algunos traslados y mantienen bajo vigilancia a las autoridades capitalinas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla para las 16 alcaldías ante la posibilidad de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde y noche.

La dependencia advirtió que las precipitaciones pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de otros incidentes asociados al temporal.

#Reportando ⛈️ | ¡𝗧𝗢𝗥𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 de vuelta en #CDMX y #EdoMéx! 🔴



⚠️ Alcaldías como Miguel H, ÁO y B Juárez, así como municipios como Huixquilucan, Tlalnepantla y Atizapán ya registran lluvia fuerte.



🚘 ¡Toma precauciones por posibles inundaciones!



📷: Webcams de México. pic.twitter.com/eEFsa9PiO3 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 30, 2026

¿Qué afectaciones dejan las lluvias en CDMX?

Durante la tarde se reportaron lluvias en diferentes zonas de la capital. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también informó sobre precipitaciones en vialidades como Avenida Patriotismo y Benjamín Franklin, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que pidió a los automovilistas conducir con precaución.

Las condiciones meteorológicas representan un riesgo principalmente para la movilidad, debido a la reducción de visibilidad y a la posibilidad de que se formen encharcamientos en puntos bajos de la ciudad.

La SGIRPC mantiene el monitoreo de las condiciones y ha pedido a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La Alerta Amarilla contempla lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible actividad eléctrica y granizo. También existe la posibilidad de rachas de viento, condiciones que pueden favorecer la caída de ramas, árboles u objetos en la vía pública.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 30/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/cH4RXlQxe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

¿Qué zonas de CDMX tienen lluvia?

Los reportes de esta tarde señalan precipitaciones en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones al circular, especialmente en vialidades donde se registre lluvia intensa.

Durante estos días también se prevén tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante las lluvias en CDMX

Protección Civil pidió evitar cruzar calles o avenidas cuando presenten corrientes de agua, así como no refugiarse debajo de árboles o estructuras que puedan representar un riesgo. También recomendó retirar basura de las coladeras para facilitar el desalojo del agua y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Para quienes deban trasladarse durante la tarde y noche, las autoridades recomiendan considerar posibles retrasos, conducir con precaución y evitar zonas que presenten acumulaciones de agua.

Por ahora, el principal llamado es a mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades, debido a que la intensidad de las lluvias puede cambiar rápidamente y generar afectaciones puntuales en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

Si a causa de las #Lluvias se presentan inundaciones 🚷🌊 ¡No cruces! Evita poner en riesgo tu vida y la de tus acompañantes. ☠️ pic.twitter.com/dTMB0JF4hp — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 30, 2026

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MSL