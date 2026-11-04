Y avanza IMSS en pagos, contrataciones, equipos…

A siete días de que la Federación puso en marcha el Plan Integral de 120 días en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya se dieron los primeros avances en los pagos a más de medio millón de trabajadores, así como en la contratación de personal y la adquisición de equipos.

Al presentar un balance del plan de 12 acciones, el director del Seguro, Zoé Robledo, expuso que entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se realizó el primer pago correspondiente al aumento salarial de ocho por ciento a 565 mil trabajadores activos, así como a 370 mil jubilados y pensionados, extrabajadores del IMSS.

10 Mil 939 trabajadores serán basificados en el instituto

Paralelamente, destacó en conferencia que comenzó la basificación para 10 mil 939 personas que apoyaron en la pandemia de Covid-19.

Sobre la contratación de dos mil 500 médicos especialistas, recordó que el registro estará habilitado el 18 y 19 de noviembre en la Bolsa de Trabajo del IMSS. En cuanto a la compra de equipos necesarios en las unidades hospitalarias, comentó la adquisición de 67 mastógrafos que ya están en operación y dos de los tres aceleradores lineales; también 15 angiógrafos estarán listos al cierre de noviembre y se instalarán 28 tomógrafos.

Respecto a la adquisición de dos mil 917 equipos médicos móviles, Zoé Robledo refirió que el viernes salieron del Almacén Central de Vallejo 47 equipos para 39 hospitales que ya están en operación, son ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores.

Para el 16 de noviembre se contempla la llegada de mil 321 sillones clínicos reclinables para los servicios de Urgencias. La compra también incluye 6 mil 195 camas hospitalarias, 5 mil 851 camillas y mil 977 sillas de ruedas. Adicionalmente, mediante la Fundación IMSS se entregarán 800 sillas cama para familiares de pacientes; las primeras 215 llegaron al Hospital General de Zona No. 1 de Orizaba, Veracruz.