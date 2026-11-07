Checo Pérez revela qué salió mal en el Gran Premio de Brasil de F1, donde saldrá en el fondo de la parrilla

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez saldrá de la última posición de la parrilla de salida en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 (F1), pero durante la clasificación de la carrera el volante reconoció que su Cadillac tuvo buen ritmo, aunque un error los limitó.

El tapatío, quien largará último, también dijo que las condiciones del clima fueron complicadas, recordando que una fuerte tormenta provocó que la qualy se detuviera por unas horas, pero sintió progreso en su monoplaza, que de los peores de la F1.

Taking the positives from today🔒 pic.twitter.com/zitSpIrRq2 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 7, 2026

“Las condiciones de la pista fueron complicadas, pero creo que salir un poco antes fue definitivamente la decisión correcta. En general hubo algunas quejas aquí y allá, pero hicimos buenos progresos y nos sentimos competitivos hoy, lo cual fue una señal positiva”, comentó el nacido en Guadalajara.

Checo Pérez explicó que no logró meterle temperatura necesaria a los neumáticos, lo que le costó un mejor resultado, pero es un buen aliciente de cara a lo que será la competencia en Interlagos, en donde se corre tradicionalmente el Gran Premio de Brasil.

“Estaba confiado entrando a mi última vuelta, pensando que esa iba a ser la buena, pero creo que enfrié demasiado los neumáticos y no les metí suficiente temperatura. Fue un poco desafortunado, porque siento que podríamos haber logrado un resultado mucho mejor. Ojalá llueva y veamos cómo se desarrollan las cosas a partir de ahí”, agregó.

Pushed hard through a wet Quali session. We lock back in for tomorrow 😤 pic.twitter.com/FWkrfcsqCl — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 7, 2026

¿Cuántos puntos tiene Checo Pérez en la F1 2026?

La campaña 2026 ha sido complicada para Checo Pérez. El piloto mexicano vive su primer año conduciendo en Cadillac, escudería que debuta en la máxima categoría del deporte motor, y no ha tenido los resultados esperados. Al contrario, semana a semana ha sufrido estragos en su monoplaza.

El carro de Cadillac ha tenido inconvenientes en los frenos, en el motor y han provocado que Checo, al igual que su compañero Valtteri Bottas, tenga que abandonar varias carreras, lo que deja a Pérez Mendoza con cero puntos en el año.

En el Gran Premio de Mónaco, el cual ganó en 2022 con Red Bull, Checo Pérez había logrado su primer punto con Cadillac, que era la primera unidad histórica para la nueva escudería. Sin embargo, una penalización de la FIA de 10 segundos lo bajó del sitio 10 al 15.

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