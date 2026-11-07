¡Oficial! Pumas y América confirman sus alineaciones para el clásico capitalino del Apertura 2026

Pumas y América salen con todo al clásico capitalino en Ciudad Universitaria.

Con Keylor Navas como capitán, los Pumas afrontarán el clásico capitalino de este sábado contra el América, en el partido estelar de la Jornada 16 del Apertura 2026. Ambos equipos confirmaron sus alineaciones oficiales para el partido en Ciudad Universitaria, y ninguno de los dos se guardó nada.

Los del Pedregal también confirmaron entre sus titulares a jugadores clave como Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales y Juninho.

ALINEACIÓN CONFIRMADA. ✅



Este es el once de nuestras águilas para el Clásico Capitalino. 🦅



¡¡ESTA NOCHE CON TODO, ÁGUILAS!! 💛💙 pic.twitter.com/hyyvcydHtE — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) November 8, 2026

De parte de las Águilas estarán elementos como Kevin Álvarez, Santiago Ramos Mingo, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas y el veterano goleador Henry Martín.

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Alineaciones OFICIALES de Pumas y América

PUMAS : Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, César Huerta, Robert Morales y Juninho.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Carlos Álvarez, Óscar Perea, Alejandro Zendejas y Henry Martín.

EVG