Estrella del Arsenal fue ofrecido a Pumas, pero la directiva lo rechazó y dijo que era malo

Los Pumas tuvieron la oportunidad de contar con un futbolista que en su momento llegó al Arsenal y se convirtió en uno de los mejores jugadores del conjunto Gunner, pero la directiva decidió rechazarlo y afirmó que era malo.

Aílton da Silva, exjugador de Pumas, estuvo en el programa de David Faitelson “Sin Censura”, donde reveló que hace algunos años el exjugador brasileño ofreció a Gabriel Martinelli al conjunto universitario, pero la directiva dijo que era malo y después el de la Canarinha fichó por el Arsenal.

“A Martinelli lo ofrecí a Pumas y un presidente me dijo que era malo”, comentó el dos veces campeón de la Liga MX con Pumas.

Ailton da Silva durante un partido en 2004. ı Foto: Mexsport

Gabriel Martinelli se despide del Arsenal tras siete años

Gabriel Martinelli llegó al Arsenal en 2019 después de tener un gran rendimiento con el Ituano de Brasil, equipo con el que debutó en el máximo circuito del futbol profesional.

Después de siete años en el equipo de la Premier League y ganar diversos títulos como la Premier League, la FA Cup y la Community Shield, el delantero sudamericano cambiará de aires para jugar en la Saudi Pro League con el Al-Hilal.

Martinelli también formó parte del equipo brasileño que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El delantero de la Canarinha pasó de ser ofrecido a los Pumas a jugar con uno de los mejores equipo de Europa.

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Reuters

Estos son los números de Aílton da Silva con los Pumas

Aílton da Silva intentó llevar a Gabriel Martinelli a los Pumas, pero la directiva lo rechazó a pesar de que el brasileño fue uno de los mejores jugadores de los universitarios en su momento.

Da Silva estuvo con los Pumas la última vez que los auriazules fueron campeones, disputó 120 partidos con la camiseta de la UNAM y marcó 11 goles, además de levantar dos títulos de la Liga MX con el equipo de la capital.

Otros de los equipos de México en los que jugó Aílton da Silva fueron: Veracruz, Atlas, San Luis y León. El brasileño tuvo una experiencia en Europa con el Bari en Italia y después de eso volvió a América para seguir con su carrera.

DCO