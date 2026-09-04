El VIDEO de Leo Messi dominando el Jabulani de Sudáfrica 2010 que se está robando las miradas del mundo

Leo Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina después de más de dos décadas de aventuras con la Albiceleste y el mundo del futbol se paralizó con la noticia, así que algunos compañeros del jugador del Inter Miami publicaron recuerdos con el 10 durante las concentraciones.

Jonás Gutiérrez publicó un video que nunca había salido a la luz durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que aparece Maxi Rodríguez dominando el balón y después le cede la esférica a Leo Messi, que después de más de 50 toques dejó caer el balón, mientras sus compañeros lo veían.

Mira el registro audiovisual que compartió Jonás Gutiérrez en la concentración del Mundial de Sudáfrica 2010. Me quiebro. pic.twitter.com/vfYYiUrRTe — 𝐉𝐃 (@JuannDis) September 4, 2026

Leo Messi termina con su historia en la Selección Argentina

Después de ser bicampeón de la Copa América y levantar la Copa del Mundo en Qatar, Leo Messi decidió ponerle fin a su historia con la Selección de Argentina y todos sus compañeros se despidieron de él en redes sociales.

Futbolistas como Rodrigo de Paul y Leandro Paredes o figuras como Gianni Infantino fueron las celebridades que se despidieron de Leo Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina, ya que el rosarino regresó a la Albiceleste a lo más alto.

El exjugador del Barcelona se retira del cuadro nacional de su país después de haber disputado 207 compromisos, marcar 125 goles y dar 68 asistencias durante su etapa con la Selección Argentina.

PÓKER DE LEO MESSI!🃏4️⃣ pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Mientras el final se acerca, Leo Messi sigue disfrutando con el Inter Miami

Leo Messi sigue anuncio su retiro de la Selección Argentina, pero el rosarino seguirá disfrutando un poco más con el Inter Miami antes de ponerla fin a su carrera como futbolista profesional.

En su último encuentro con Las Garzas, el jugador argentino marcó cuatro tantos ante el Montréal y dio una asistencia, demostrando que a pesar de su retiro de la Albiceleste y la muerte de su padre, el argentino sigue disfrutando dentro del campo de juego.

El siguiente compromiso de Leo Messi con el Inter Miami será el sábado 5 de septiembre del 2026 cuando su equipo se enfrente al Atlanta United en la Major League Soccer.

DCO