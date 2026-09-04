San Luis vs Chivas: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 7 del Apertura 2026

La Jornada 7 del Apertura 2026 continúa con un duelo clave entre el Atlético de San Luis y las Chivas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que el Rebaño Sagrado sigue en busca de mejorar sus números en la campaña.

El equipo potosino no inició de buena forma el torneo local, ya que antes de la Leagues Cup sumaron una derrota y dos empates y después de eso otro descalabro más y una igualdad en el marcador seguían sin darle su primera victoria a los de San Luis, pero fue en la fecha pasada cuando derrotaron al Monterrey en el Gigante de Acero.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlético de San Luis vs Chivas

El partido entre el Atlético de San Luis y las Chivas se jugará este sábado 5 de septiembre del 2026 en el Estadio Alfonso Lastras, ubicado en San Luis Potosí. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en ViX Premium y Disney+.

Fecha: sábado 5 de septiembre del 2026

Hora: 17:00

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN, ViX Premium y Disney+

Posibles alineaciones del Atlético de San Luis vs Chivas

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Andrés Sánchez, Román Torres, Robson Bambu, Miguel García Álvarez, Eduardo Águila, Anderson Duarte, David Rodríguez, Johan Caicedo, Oscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Rafa Llorente.

CHIVAS: Raúl Rangel, Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Ricardo Marín.

🇲🇨 ¡Última sesión antes de viajar a San Luis! 💪🏼 pic.twitter.com/jSBXgDBKZn — CHIVAS (@Chivas) September 4, 2026

Chivas busca su cuarta victoria del Apertura 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de empatar con el Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, mientras que los de Diego Mejía intentarán seguir en la senda del triunfo tras su gran victoria sobre el Monterrey en la Sultana del Norte.

Este partido también representa la oportunidad para que el Rebaño Sagrado consiga su cuarta victoria del torneo y lleguen a 14 puntos en el torneo local, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada 7 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO