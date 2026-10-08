¿Quién es Max Dowman, joya del Arsenal, y por qué tiene 3 récords Guinness con 16 años?

Max Dowman tan solo tiene una campaña como jugador profesional, pero su carrera ya está llena de condecoraciones importantes, además que sue reconocido con tres récords Guinness por tres diferentes logros de precocidad alcanzados con el Arsenal.

Nacido en Chelmsford, Reino Unido, Max Dowman fue elogiado con 16 años por ser el jugador más joven en debutar en la UEFA Champions Legue, el más joven en anotar en la Champions y por ser el futbolista más precoz en conquistar la Premier League.

Three Guinness World Records titles before 17 ⚽😱@Arsenal's Max Dowman has been presented with three official Guinness World Records certificates following his record-breaking rise through English and European football. pic.twitter.com/C7BiDJwNyF — Guinness World Records (@GWR) October 8, 2026

Los Récord Guinness de Max Dowman con el Arsenal

Jugador más joven en Champions League - 15 años y 308 días

Goleador más joven en la Premier League - 16 años y 73 días

Jugador de futbol más joven en ganar la Premier League - 16 años y 144 días

¿Quién es Max Dowman, la joya del Arsenal?

Max Robert Dowman nació en Chelmsford, Essex, Inglaterra, el 31 de diciembre de 2009. Desde temprana edad empezó en el futbol y se formó profesionalmente en la academia del Arsenal.

Su ascenso fue meteórico. Con 13 años ya estaba jugando con la categoría Sub-18, en el año 2023. Su habilidad como mediocentro ofensivo le valió tener actuaciones con diversas categorías superiores a pesar de su corta edad. En la Temporada 2024-2025 se consolidó con la SUb-18.

Antes de su estreno en la máxima categoría del balompié inglés acumuló experiencia en la Premier League 2, en la Liga Juvenil de la UEFA y más torneos con los Gunners como la FA Youth Cup. Incluso recibió la cinta de capitán de la Sub-18 cuando él era categoría Sub-15.

Mikel Arteta llamó a Max Dowman para la pretemporada 2025-2026 e incluso tuvo minutos en un amistoso en julio de 2025 ante el AC Milan. El entrenador español del Arsenal no le quitó el ojo de encima y no tardó mucho en debutar con el primer equipo.

En la Jornada 2 de la Premier League 2025-2026, Dowman fue convocado a su primer duelo oficial y Arteta lo hizo debutar en casa ante el Leeds United ante más de 60 mil aficionados. Entró de cambio y le cometieron un penalti para ayudar a su equipo a ganar 5-0.

Su estreno profesional se dio con 15 años y 235 días, siendo el segundo jugador más joven en debutar en la Liga Inglesa. Esa misma campaña, en la Fecha 30, marcó su primer gol en un duelo ante el Everton, siendo el elemento más joven en anotar en la Premier League ya con 16 años y 73 días.

La calidad de Max Dowman es innegable, pues con 15 años y 308 días se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de Champions League.

Su debut llegó en un gran año, pues fue cuando el Arsenal rompió una racha de 22 años sin ganar el título de liga, lo que le valió a Dowman otro reconocimiento como el jugador de futbol más joven en ganar la Premier League a los 16 años y 144 días.

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