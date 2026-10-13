Se revelan los millones de dólares que Gianni Infantino recibe por fuera de la FIFA y la propiedad que adquirió

Gianni Infantino sigue perdiendo opciones de cara a las elecciones del nuevo presidente de la FIFA. Después de su intento de vender la Copa del Mundo, le han salido varias polémicas que lo comprometen como el rector del máximo organismo del futbol mundial.

Martyn Ziegler, el periodista que reveló el plan de Infantino de vender el Mundial, informó que el presidente italo-suizo cobró un salario extra de 1.7 millones de dólares que nunca fue reportado por la FIFA en sus informes financieros. Además, el diario Le Monde dio a conocer que el rector del balompié mundial pagó poco menos de 4 millones de dólares en 2025 para rentar una oficina en la Trump Tower durante 7 años.

Gianni Infantino en la inauguración del Mundial Femenil Sub-20. ı Foto: AP

Estas son las propiedades que Gianni Infantino adquirió con los millones que recibió

Con el tiempo las opciones de ser reelegido como presidente de la FIFA se le van acabando a Gianni Infantino, pues las polémicas que se le suman a su historial no son menores.

Con el dinero que recibió por fuera de la FIFA, el presidente italio-suizo compró una mansión en la ciudad de Miami, Florida, además de las oficinas en la Trump Tower que a la fecha siguen estando vacías.

Las elecciones para elegir al nuevo presidente de la FIFA se llevarán a cabo en 2027 y los contendientes comienzan a postularse. La UEFA ya tiene un plan para que Gianni Infantino no continúe al frente del máximo ente del futbol mundial.

Gianni Infantino durante la clausura del Mundial de Esports en el Grand Palais de París. ı Foto: AP

Gianni Infantino fue el encargado de aumentar el número de equipos del Mundial

Gianni Infantino llegó al cargo como presidente de la FIFA en 2016 y desde ese momento comenzó a realizar algunos cambios en el futbol mundial, como la llegada del VAR (Video Assistant Referee), el cual ha ayudado a que los partidos sean más justos.

Pero el también fue el que decidió que el Mundial de futbol aumentaría de 36 a 48 selecciones, esto fue criticado por algunos aficionados y aceptado por otros.

Ahora el problema es que quiere seguir aumentando el número de participantes para la Copa del Mundo del 2030, la cual se llevará a cabo en Marruecos, España y Portugal.

DCO