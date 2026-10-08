UEFA prepara estrategia para evitar reelección de Infantino

Los dirigentes en una conferencia de prensa en agosto pasado.

Los dirigentes del futbol europeo se reunieron ayer para encontrar un candidato y definir su estrategia para intentar destituir a Gianni Infantino como presidente de la FIFA.

La UEFA convocó anteriormente a sus 55 federaciones miembro a una cumbre que se realizó en Berlín, en medio de los esfuerzos europeos por conseguir un nuevo líder para el organismo rector mundial del futbol.

El divisivo plan de inversión privada para el mundial de Giani Infantino (que fracasó a los pocos días de darse a conocer en julio) impulsó a la UEFA a actuar ante la desconfianza que había surgido anteriormente hacia el presidente de la FIFA, que alguna vez dirigió en el balompié del viejo continente.

El Dato: en La primera versión del Mundial en 1930, FIFA lanzó el torneo inaugural bajo el mando del presidente Rimet.

Los planes a más largo plazo de la UEFA incluyen preparar una denuncia penal contra Infantino en Suiza por posible mala gestión financiera en el acuerdo de venta de derechos del mundial, y ha pedido a tribunales en Estados Unidos que autoricen la obtención de pruebas.

“En algún punto del camino las cosas se fueron demasiado lejos con la FIFA, y buscamos volver a ponerlas donde deben estar”, manifestó el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, el mes pasado después del mundial.

Los 55 miembros europeos representan más de una cuarta parte de las 211 federaciones miembro de la FIFA que pueden votar en la elección del 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

Aun así, la UEFA no es un bloque unido. Infantino tiene apoyo prometido de Azerbaiyán, el país de origen de un estrecho colaborador, y de Letonia. El mandatario también se reunió el miércoles con dirigentes del futbol y funcionarios gubernamentales en Praga, la capital checa.

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Primero, la UEFA y sus aliados en todo el mundo deben ponerse de acuerdo sobre al menos un candidato para desafiar a Infantino antes del plazo del 18 de noviembre para entrar en la contienda.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se unió en agosto a sus colegas vicepresidentes de la FIFA de Asia y Norteamérica para denunciar a Infantino por engaño y abuso de confianza en relación con el plan de venta de derechos del mundial.

Todavía así, ni Ceferin ni sus homólogos en la AFC y la Concacaf, el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de Bahrein, y Victor Montagliani, de Canadá, parecen por ahora encaminados a figurar en la papeleta para la presidencia.

Ceferin ha descartado desde hace tiempo cualquier conversación sobre postularse para dirigir la FIFA, aunque señaló el mes pasado en reuniones de la UEFA en Grecia que había “muchísimos, muchísimos” posibles candidatos.

Se ha especulado que un posible candidato podría ser el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, un estrecho aliado de Aleksander Ceferin. Pero el qatarí, miembro del comité ejecutivo de la UEFA, se descartó a sí mismo la semana pasada en una reunión del influyente grupo de Clubes Europeos de Futbol que encabeza.

Gianni Infantino es sólo uno de los temas que tratará la UEFA en la reunión empresarial bienal en Berlín de los principales ejecutivos de sus federaciones miembro. También podrían debatir políticas, estrategia y competiciones internacionales de futbol.