¡OFICIAL! Estos son los tenistas confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis 2027; conoce fechas y calendario

El Abierto Mexicano de Tenis presentó a los primeros seis jugadores confirmados para la edición 2027 del torneo que se lleva a cabo en Acapulco. El actual campeón del certamen, Flavio Cobolli estará presente para refrendar su título en tierras aztecas.

Acapulco recibirá por vigésima quinta ocasión al torneo de tenis, ya que desde 2001 la ciudad al sur de país recibe a las raquetas que buscan coronarse en el torneo más importante del deporte blanco en México.

¡Ellos también se suman a la celebración! 🥳🎾 Conoce a los primeros jugadores conﬁrmados que nos acompañarán en el AMT 2027



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Estos son los primeros tenistas confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis a lo largo de su historia ha recibido a raquetas de nombre y que fueron estrellas en su momento, por ejemplo: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Thomas Muster, Carlos Moyá, David Ferrer, Juan Martín del Potro, Dominic Thiem y Gustavo Kuerten.

El siguiente año veremos en tierras mexicanas a Francisco Cerúndolo, Flavio Cobolli, Brandon Nakashima, Lorenzo Musetti, Ben Shelton y Frances Tiafoe, quienes son los primeros seis tenistas confirmados para el certamen.

El Abierto Mexicano Telcel (ATP 500) y el Abierto de Los Cabos (ATP 250), son los únicos dos torneos dentro del circuito de la ATP que alberga México en la temporada, aunque en el país se disputan varios certámenes tipo Challenger.

¡Nos vemos en 2027, Acapulco! 💙🤩🎾 pic.twitter.com/SpB8nFhKuF — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) March 1, 2026

Estas son las fechas del Abierto Mexicano de Tenis 2027

Febrero es el mes que los aficionados al deporte blanco apartan en su calendario para disfrutar de los encuentros del Abierto Mexicano de Tenis y el siguiente año varias estrellas estarán disputando el torneo en busca del título.

Las instalaciones en Acapulco recibirán al público y a los deportistas del 20 al 27 de febrero, una semana llena de actividad dentro de la pista.

DCO