Gilberto Mora asiste al INE para tramitar su primera credencial para votar (FOTOS)

Gilberto Mora cumplió la mayoría de edad el pasado 14 de octubre cuando celebró su cumpleaños número 18 y el futbolista de los Xolos tardó solo un par de días en asistir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar su primera credencial para votar.

“Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo. El futbolista Gilberto Rafael “Morita” Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar. Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos con el personal del Instituto y la ciudadanía presente", publicó el INE.

¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! 😌



⚽🇲🇽 El futbolista Gilberto Rafael "Morita" Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar.



Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos… pic.twitter.com/SgsF73elwO — @INEMexico (@INEMexico) October 20, 2026

Gilberto Mora cumplió 18 y ya puede firmar con un equipo de Europa

Gilberto Mora podría tener una nueva etapa en su carrera después de cumplir la mayoría de edad el pasado 14 de octubre, día de su cumpleaños. El futbolista de los Xolos es la mayor promesa del balompié azteca desde su debut en 2024.

Al llegar a los 18 años, Gilberto Mora ya tiene la posibilidad de firmar con algún equipo de Europa y comenzar una nueva etapa en su carrera, aunque aún no existe alguna oferta formal por el canterano de los Xolos. Será hasta que inicie el mercado de fichajes de invierno cuando podrían caer las ofertas por Morita.

Algunos de los equipos que sonaron en busca de llevarse al joven mexicano tras su participación en la Copa del Mundo fueron Borussia Dortmund, Liverpool, Arsenal, Benfica, Barcelona y Real Madrid.