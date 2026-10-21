Esta es la FOTO de Thiago Mendes que obligó al capitán de Vasco da Gama a pedir perdón

El futbolista Thiago Mendes desató fuertes críticas y una gran polémica tras publicar una fotografía en redes sociales rompiendo el escudo del Club Atlético Boca Juniors, y esto llevó al capitán de Vasco da Gama a pedir disculpas.

La fotografía generada con Inteligencia Artificial que Thiago Mendes compartió en redes sociales escaló hasta la cancha, pues varios jugadores, incluido Ángel Romero quien le dijo “rómpelo ahora”, lo confrontaron cuando el partido entre el Vasco da Gama y el Boca Juniors terminó.

El futbolista del Boca Juniors dijo que Thiago Mendes debía respetar la camiseta de cualquier equipo, pero en especial la del Boca, debido a que su historia es grande, y aseguró que le dijo que la imagen que publicó era algo que no debía hacer un jugador profesional.

"TEM QUE RESPEITAR" 👀 Romero falou sobre o princípio de confusão com Thiago Mendes e destacou que cobrou respeito do jogador do Vasco. Após o jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, o volante republicou uma montagem em que ele aparece rasgando o escudo do Boca Juniors.… pic.twitter.com/zCqP6xHoOG — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 21, 2026

Pese a que se intentó que Thiago Mendes emitiera comentarios sobre su publicación en redes sociales, el capitán de Vasco da Gama no dió declaraciones y solamente habló de su desempeño en la cancha.

Luego de que el Vasco da Gama quedara eliminado, Thiago Mendes lamento el hecho pero consideró que ellos habían sido mejores durante el partido: “Con presión intentamos la victoria desde el principio hasta el final. Creo que jugamos bien”.

Após o apito final, jogadores do Boca Juniors foram comemorar em frente a Thiago Mendes por causa de uma publicação feita pelo volante nos stories após o primeiro confronto entre as equipes, na Argentina.



🎥: @calvino_fc pic.twitter.com/GtLhNwSExj — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) October 21, 2026

Thiago Mendes pide disculpas

Por medio de una breve historia en redes sociales, Thiago Mendes pidió disculpas sobre la publicación en la que había sido etiquetado, que compartió en redes sociales y que eliminó posteriormente.

“En ningún momento tuve la intención de faltarle al respeto a Boca Juniors, a su historia ni a sus aficionados. Pido disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido. Fue completamente involuntario” aseguró el capitán del Vasco da Gama.

Publicación de Thiago Mendes ı Foto: Redes Sociales

Señaló que en cuanto se dio cuenta de los detalles de la publicación en la que fue etiquetado la eliminó, que la rivalidad entre los equipos es parte del futbol, pero que “el respeto está por encima de cualquier resultado”.

Actualmente los comentarios de las publicaciones de Thiago Mendes se encuentran desactivados, y no ha compartido más información o declaraciones sobre lo ocurrido dentro y fuera de la cancha.

Thiago Mendes pide disculpas ı Foto: Redes Sociales

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