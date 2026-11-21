El deporte siempre deja momentos chuscos e inolvidables para la afición, en esta ocasión fue en un partido de futbol en Brasil en el que un jugador quedó evidenciado sobre su pérdida de cabello. Durante un juego en el país sudamericano un atleta intentó cabecear la pelota y perdió su peluquín.

Eduardo ‘Dudu’ Rosa fue el protagonista de este imperdible momento, el jugador cabeceó la pelota y en ese momento perdió el cabello falso que traía puesto, por lo que tuvo que correr por todo el campo con su cabello en la mano para después intentar ponérselo. Sus compañeros, rivales y los comentaristas del partido no pudieron evitar reírse de este momento.

⚽😂 ¡No pudo ocultarlo!



👉 Un futbolista vivió un momento insólito durante un partido en Brasil: tras cabecear la pelota, se le salió el peluquín y tuvo que continuar jugando con su prótesis capilar en la mano.#Fútbol #Insólito #Viral #Brasil pic.twitter.com/LOMVP9kgzu — Minuto YA ! (@MinutoYa) November 4, 2026

Aunque Dudu tuvo que pasar un momento incómodo al perder su peluquín, el futbolista decidió no enojarse por lo ocurrido y tener una buena actitud sobre el terreno de juego.

El partido ya estaba por terminar cuando el futbolista brasileño decidió saltar para disputar una esférica dividida, su intentó fue peinar la pelota para habilitar a su compañero, pero terminó perdiendo el cabello y recogiendo el peluquín del césped.

Otro de los momentos que se llevó los reflectores fue cuando Dudu recogió su implante capilar del pasto y al momento de correr con él en la mano lo agitó ante la grada, la afición no pudo contener la risa y le dieron una serie de aplausos.

SE LE CAYÓ EL PELUQUÍN Y SIGUIÓ COMO SI NADA



🤣El fútbol siempre deja imágenes curiosas, pero pocas tan particulares como la que protagonizó Dudu en Brasil. El jugador se convirtió en protagonista de un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales, luego de que se le… pic.twitter.com/J8lE5AvPy1 — Boing 97.3 (@radioboing) November 3, 2026

Dudu reaccionó a lo ocurrido con su peluquín en pleno partido

Al final del compromiso, el jugador más aclamado fue Dudu, ya que su video ya estaba recorriendo las redes sociales y volviéndose viral por lo ocurrido, así que el jugador brasileño habló sobre lo ocurrido y dijo lo siguiente:

“Rocé el balón con la cabeza y mi pelo terminó en el suelo. Todos se echaron a reír, lo recogí y seguí jugando, sacudiendo el pelo. Preferí tomármelo con humor porque así soy yo”.

DCO