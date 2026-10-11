El Alfa y su niñera Luna: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?

El Alfa y su niñera Luna es una serie animada hecha con Inteligencia Artificial que se ha vuelto viral en redes sociales desde hace varios días por su conmovedora historia. Conoce de qué trata y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata la serie El Alfa y su niñera Luna?

Hace cinco años, Tiffany sufrió la peor traición: su prometido y su mejor amiga la envenenaron y la dejaron morir estando embarazada. Contra todo pronóstico, sobrevivió, pero su hija recién nacida desapareció sin dejar rastro.

Desesperada por recuperar a la pequeña, Tiffany acepta trabajar como niñera en el Clan Silvermoon, sin sospechar que la princesa que cuida es la hija que lleva años buscando.

Su padre es Asher Sterling, el despiadado e intocable Alfa que ha pasado cinco años buscando a la misteriosa mujer de esa noche que jamás pudo olvidar. Cuando el destino vuelve a unir a Tiffany y Asher, viejos enemigos regresan y secretos mortales comienzan a salir a la luz…

El Alfa y su niñera Luna ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver El Alfa y su niñera Luna, la serie viral animada?

El Alfa y su niñera Luna es una producción de la plataformaReelShort, por lo que se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descargar sin costo.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros siete capítulos, de un total de 50 que integran la serie, están disponibles de forma gratuita.

Además, algunos capítulos también están disponibles en TikTok. Puedes buscar en gamireel.

Otra opción es el perfil shirley5278789.

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