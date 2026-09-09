La Luna salvaje del Lycan es una serie en formato vertical animada, creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que se mantiene en los primeros lugares de reproducción de ReelShort.

En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata La Luna salvaje del Lycan?

En La Luna salvaje del Lycan, hace ocho años, Wren sacrificó a su loba para salvar a Tristan, su mejor amigo, confiando en que él cumpliría la promesa de reconocer su vínculo. Sin embargo, en su coronación, Tristan la rechaza y permite que Madison la humille.

La traición se hace más grave cuando Madison la engaña con un falso mensaje y destruye su collar frente a todos, con Tristan apoyándola. Justo antes de que la loba de Madison la ataque, aparece Killian Frost, un alfa enigmático que detiene la agresión.

El tormento continúa cuando Madison difunde un video para ridiculizarla, obligando a Wren a huir. Killian interviene nuevamente, apagando la luz de la escuela y dándole oportunidad de escapar. En casa, sus padres la reciben destrozada, pero el Anciano exige su lealtad, poniendo a prueba su resistencia y destino.

La Luna salvaje del Lycan ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La Luna salvaje del Lycan: ¿Dónde ver la serie viral animada?

La Luna salvaje del Lycan forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros nueve, de los 55 episodios que conforman la historia, están disponibles sin costo.

Otra opción para ver La Luna salvaje del Lycan es TikTok. Puedes buscar en Histories.miniseries.

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