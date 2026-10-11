La serie en formato vertical Fui una dama, ahora mando yo es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que retoma sus viejos hábitos como una mujer vengativa.

¿De qué trata Fui una dama, ahora mando yo?

Fui una dama, ahora mando yo sigue la historia de Rosa. La joven enterró su fama de pistolera para vivir como una dama, como respuesta a una promesa que hizo a su familia.

Fui una dama, ahora mando yo, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Diez años después, la traición de su esposo y una conspiración contra su familia la obligan a volver al submundo de Puerto Gris. Todos creyeron que podían humillarla sin pagar el precio.

¿Dónde ver Fui una dama, ahora mando yo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de plataformas como DramaDunyam o DirectDrama. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita

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