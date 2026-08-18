Cynthia Klitbo revela que ronca porque una ex pareja le rompió la nariz en tres pedazos | VIDEO

Uno de los temas más recurrentes en La Casa de los Famosos México 2026 son los ronquidos de Cynthia Klitbo, pues los famosos han expresado su incomodidad ante lo fuertes que son al grado en que afectan la calidad de sueño del resto.

Frente a los señalamientos, la actriz mexicana ha pedido en el pasado que se le deje de señalar por sus ronquidos, al decir que se siente discriminada por las bromas y comentarios del resto sobre este problema de salud que reveló, viene de un episodio devastador de su vida.

Esta es la razón de los ronquidos de Cynthia Klitbo

Después de la gala de liderazgo este lunes, Cynthia Klitbo se tomó un momento sola en vestidores para revelarle al público cuál es el motivo por el que ronca tan fuerte.

“Fui víctima y victimaria de una relación muy fea y pasional”, comenzó la artista, “me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz”, contó, no sin antes aclarar que se reservaría el nombre de la ex pareja que la agredió.

Siguió: “En aquel momento no existía la defensa a la mujer y además yo estaba muy enamorada”, admitió sobre su silencio. “Perdoné, por supuesto hubo otras dos (agresiones), estuvieron a punto de estrangularme”, agregó recordando que fue gracias a su sobrina que sobrevivió.

Cynthia Klitbo contando algo muy importante, sobre porque tiene la nariz así, temas de violencia de pareja Y LE QUITAN LA CÁMARA NO MAMEN 🤡💀 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX4 pic.twitter.com/9tcoae6O9Q — David Arellano (@DavidHernare) August 18, 2026

En ese sentido, aseguró que tras las agresiones, su nariz quedó rota en tres pedazos, pero no se la operó porque “cuando Verónica (Castro) y Lucía (Méndez) se la operaron, el público armó un escándalo” y “no quería cambiar su cara”, aunque planea someterse a la operación al salir de La Casa de los Famosos.

“Tengo várices en el cuello por el ahorcamiento”, contó, “yo ya era muy famosa y me sentía avergonzada de llegar a una delegación golpeada. Lo que hice fue sacar mi coche a todo lo que da en la avenida para que me pegara en el mismo lado del ojo”, agregó.

Tras esto, Cynthia Klitbo agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y quienes miran La Casa de los Famosos México.

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