Así luce Carmen Campuzano actualmente; impacta con su nariz

Carmen Campuzano reapareció después de haberse sometido a una nueva operación recientemente. La artista presumió el nuevo aspecto de su nariz tras someterse a una delicada cirugía reconstructiva con la que buscó atender un problema médico, además de mejorar su apariencia.

La reciente cirugía de Carmen Campuzano

Ahora Carmen Campuzano dejó ver el resultado que tuvo su operación más reciente, a la que se sometió en agosto del año 2025 por severas complicaciones nasales.

“Tuve una situación con unos lentes. Se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz, pero no quedó ahí. Como abajo está el implante, esto trajo consecuencias, o sea, se infectó por el metalito de los lentes”, reveló anteriormente.

La lesión derivó en una infección, por lo que los médicos tuvieron que intervenir de manera inmediata. Campuzano se sometió a una operación por el doctor Raúl Granados Martínez, cirujano plástico especializado en microcirugía microvascular reconstructiva.

El procedimiento también le dio un nuevo perfil a la nariz y tras la operación, la exmodelo ha tenido que seguir al pie de la letra indicaciones médicas muy estrictas. Se ha mostrado optimista y disciplinada.

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano?

La actriz ha contado en el pasado que su nariz quedó destruida por los años en los que tuvo problemas de adicciones que afectaron gravemente su salud y particularmente en el tabique nasal.

A través de los años, Campuzano se ha sometido a más de un procedimiento reconstructivo. Su caso fue uno de los más visibles en la televisión mexicana y abrió un debate sobre las consecuencias físicas de las adicciones.

Actualmente, Carmen Campuzano asegura que se encuentra bien de salud y emocionalmente estable, publicando de manera constante en sus redes sociales y asistiendo a diversos programas, siendo un ejemplo de resiliencia, hablando sin tapujos de su pasado y de las secuelas que aún enfrenta.