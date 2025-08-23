Se accidenta ministro electo Arístides Rodrigo; lo reportan estable tras fracturas en tórax y nariz

Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sufrió un aparatoso percance vial sobre la avenida Río Churubusco, en la Ciudad de México, cuando se trasladaba hacia su domicilio.

Guerrero se encuentra “estable” y sus familiares reportan un “pronóstico positivo”, según informó el equipo de comunicación del ministro electo, quien resultó con fracturas en el tórax y la nariz que requirieron cirugías.

El conductor y dos personas más también resultaron con fracturas en extremidades, luego de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por otra unidad sobre la avenida Río Churubusco, el pasado viernes 22 de agosto alrededor de las 22:30 horas.

Aunque con “reducción temporal de la movilidad”, Arístides Guerrero estará presente en el Congreso de la Unión para la toma de protesta a la nueva integración de la Suprema Corte, el próximo 1 de septiembre.

Mientras Guerrero se recupera “no se verán afectados los trabajos de la nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro”, informó su equipo de comunicación.

Arístides Guerrero y su familia agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad que han recibido de ministras y ministros, así como de amigos y colaboradores, y solicitaron respeto y comprensión durante el proceso de recuperación.

El viernes, Arístides Guerrero asistió a la clausura del Encuentro Nacional de Fiscales Electorales, invitado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El ministro electo participó en la conferencia “Inteligencia artificial e impartición de justicia” , detalló en sus redes sociales.

¿Quién es Arístides Guerrero García?

Arístides Guerrero García logró 3 millones 584 mil 825 votos en la elección judicial del pasado 1 de junio, es decir, el 3.07 por ciento de los sufragios.

Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además, es especialista en Derecho Constitucional.

Arístides Guerrero es conocido como el “ministro chicharrón”, pues durante su campaña para la SCJN se promovió como el candidato “más preparado que un chicharrón”.

Dentro de su trayectoria profesional, cuenta con 10 años en el servicio público. Ha ocupado cargos técnicos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.

Guerrero propone abrir la sesiones de la Corte al público general y eliminar la jerga judicial de las sentencias emitidas por el máximo tribunal, además de traducirlas a lenguas indígenas y “formatos inclusivos”.

