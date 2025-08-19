SCJN deja firme elección de magistrados electorales; desecha casi 150 impugnaciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la elección de los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que no prosperara ninguna impugnación presentada en contra de la elección.

Este martes, en la sesión extraordinaria del Pleno de la SCJN, los ministros desecharon cuatro impugnaciones que ingresaron el lunes contra la elección de las magistraturas del TEPJF de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto Bátiz, con lo que hasta ahora han desechado casi 150.

“Por votación mayoritaria, se determinó que a esta SCJN sólo nos correspondía conocer de los recursos interpuestos en contra de candidaturas o de esa declaratoria de validez con magistrados de Sala Superior electoral”, expresó la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Sesión extraordinaria por asuntos electorales, prevista en la ley

En el inicio de la sesión, la ministra presidenta argumentó que la sesión extraordinaria estaba prevista en la ley, dado que fue convocada únicamente con el fin de resolver temas electorales.

“Antes de someter a consideración los asuntos electorales objeto de esta sesión pública extraordinaria, me gustarías precisar, sobre todo en una rendición de cuentas ante la sociedad y la opinión pública, que esta sesión extraordinaria está prevista en ley y que por eso fue convocada en sus términos, y únicamente para resolver cuestiones electorales que, como quedó aclarado en la sesión pasada, tienen sus propios términos”, comentó.

El pasado 1 de junio se llevó a cabo la elección judicial extraordinaria en la que se renovó la totalidad de asientos en la SCJN, la mitad de puestos de jueces y magistrados, los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

