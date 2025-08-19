Sesión extraordinaria de la SCJN por asuntos electorales está prevista en la ley: Norma Piña

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, en fotografía de archivo.

En el inicio de la última sesión pública extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra presidenta, Norma Piña, explicó que la sesión extraordinaria de este martes está prevista en la ley, dado que fue convocada únicamente con el fin de resolver temas electorales.

Antes de someter a consideración los asuntos electorales objeto de esta sesión pública extraordinaria, me gustaría precisar, sobre todo en una rendición de cuentas ante la sociedad y la opinión pública, que esta sesión extraordinaria está prevista en ley y que por eso fue convocada en sus términos, y únicamente para resolver cuestiones electorales que, como quedó aclarado en la sesión pasada, tienen sus propios términos Norma Piña, ministra de la SCJN



La ministra Piña agregó que el artículo 96, fracción cuarta de la Constitución, prevé que el INE declarará la validez de la elección y remitirá sus resultados, entre otros, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta resuelva las impugnaciones relacionadas a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Abundó que este lunes todavía se recibieron cuatro recursos de inconformidad que se abordarían en la presente sesión.

Como todos ustedes saben, todavía el día de ayer ingresaron cuatro recursos de inconformidad que vamos a ver en esta sesión, y por eso, previendo que podían entrar más recursos de inconformidad —porque tenemos hasta el 28 de agosto—, se convocó a esta sesión extraordinaria Norma Piña, ministra de la SCJN



Previo al inicio de la sesión, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron a los ministros con aplausos y porras.

