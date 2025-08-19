Sheinbaum: Última sesión de la SCJN, fin de una era de nepotismo; lo que viene será mejor

Sesión ordinaria del pleno de la SCJN en días pasados.

Durante muchos años se cometieron prácticas de “amiguismos”, refiere

La última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevista para este martes fue considerada como el “fin de una era de nepotismo”, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que la nueva conformación del alto tribunal a partir del 1 de septiembre, con quienes ganaron la elección, será “mejor”.

Aunque Claudia Sheinbaum Pardo consideró que hay excepciones, la mandataria recalcó que durante muchos años se cometieron prácticas de “amiguismos” para avanzar en la carrera judicial.

“Durante este periodo, lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismo, supuestamente era a través de una carrera judicial. Pero sí más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en la Mañanera del Pueblo.

Así, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que con los próximos ministros y demás actores judiciales que entrarán en funciones el siguiente mes iniciará una nueva etapa que, aseguró, será mejor.

“Y ahora pues inicia una nueva era a partir del primero de septiembre. Y va a ser mejor. Eso no tengo la menor duda”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo.

