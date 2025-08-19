Serán nuestras sentencias las que nos juzgarán: Ministra Norma Piña

Sesión de este martes 19 de agosto del 2025.

Al concluir la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta, Norma Piña, aseguró que serán las sentencias de la actual integración a través de las que la sociedad y la historia misma, juzgarán a quienes hemos juzgado en el máximo tribunal.

“Culmina un ciclo fundamental que inició hace poco más de 30 años, cuya historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia”, dijo

🔴 #EnVivo | Sesión Extraordinaria del Pleno de la #SCJN, 19 de agosto de 2025https://t.co/45HSgXzaJJ — Suprema Corte (@SCJN) August 19, 2025

Noticia en desarrollo..

