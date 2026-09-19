Ahora cae el presunto feminicida de Karla

Eduardo Isaac “N” fue detenido en Jalisco como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años originaria de Irapuato, Guanajuato, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco informó ayer sobre la captura del hombre, luego de las labores de investigación emprendidas tras la desaparición de la joven. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

Karla Margarita estudiaba Medicina en la Universidad Cuauhtémoc y su desaparición había provocado movilizaciones de familiares, compañeros y ciudadanos para exigir su localización y, posteriormente, justicia por su asesinato.

El Tip: La cifra de feminicidios ascendió a 380 en 2026, luego de que en julio se registraron 60 casos más a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expresó solidaridad con la familia de la estudiante y destacó que las investigaciones permitieron identificar y detener al presunto responsable.

El funcionario vinculó el caso con otro feminicidio que en los últimos días conmocionó a una comunidad universitaria: el de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada el pasado 12 de septiembre en Cuautla, donde realizaba un intercambio académico.

Por ese crimen, autoridades detuvieron el jueves a Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable. Este viernes, un juez lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio y le impuso prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Tacoronte Aguilera, originaria de Gran Canaria y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, había llegado aproximadamente un mes antes a México para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con autoridades morelenses, la joven fue atacada con un arma blanca en Cuautla. El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, señaló que la investigación apunta al robo del teléfono celular de la estudiante como móvil del ataque.

HONRAN A ESTUDIANTE. Familiares de Claudia acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Temixco, para continuar los procedimientos de entrega y repatriación de sus restos a España, acompañados por representantes diplomáticos y autoridades de atención a víctimas. Su padre, Valentín Tacoronte, acudió a la Casa de la Cultura de Cuautla, donde colocó flores en memoria de su hija en el sitio donce ocurrió la agresión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el feminicidio de la estudiante española como “lamentable y triste” y expresó solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros universitarios. La mandataria aseguró que el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales para evitar la impunidad tanto en este caso como en otros crímenes contra mujeres.

Sheinbaum señaló que una parte importante de los feminicidios ocurre en contextos de violencia familiar o de pareja y llamó a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia a utilizar los mecanismos de denuncia, entre ellos la línea 079, opción 1.

También recordó que su administración impulsa la homologación de protocolos estatales para la atención e investigación de los feminicidios.

García Harfuch mencionó además los asesinatos de otras tres estudiantes en Morelos —Kimberly, Karol y Michelle— registrados durante los últimos meses y sostuvo que, cuando no es posible prevenir una agresión, corresponde a las instituciones actuar para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Oposición pide rediseñar la estrategia en Morelos

| Por Claudia Arellano |

Tras la detención del presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, diputadas federales del PAN exigieron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un viraje en la estrategia de seguridad en Morelos y el fortalecimiento del operativo Enjambre en la entidad.

Las diputadas del albiazul Paulina Rubio y Genoveva Huerta señalaron que el asesinato de la joven de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), evidencia, desde su perspectiva, la necesidad de revisar las estrategias de prevención y combate a la delincuencia.

El Tip: EL PAN instó a atender el fenómeno de violencia con perspectiva metropolitana, por la movilidad entre entidades.

Para las legisladoras panistas, el crimen no debe analizarse únicamente como un caso individual, sino en el contexto de la violencia que afecta a las mujeres en Morelos. Demandaron modificar las estrategias de seguridad para combatir las estructuras criminales y reforzar las acciones de prevención en la entidad.

Asimismo, propusieron que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal se analicen modelos internacionales de prevención del delito que, de acuerdo con el partido, han sido implementados en otras ciudades y zonas metropolitanas.

El diputado panista Raúl Torres Guerrero, quien también se refirió al caso, consideró preocupante que ciudades y estados mexicanos sean observados internacionalmente por sus niveles de violencia contra las mujeres.