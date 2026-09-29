San Miguel de Allende, listo para recibir el México Fall Tour 2026 con los mejores jinetes nacionales e internacionales

A finales de octubre e inicios de noviembre, el Centro Ecuestre Otomí en San Miguel de Allende, Guanajuato, recibirá el México Fall Tour 2026 con la celebración del Otomí Grand Prix, competencia que juntará a los mejores jinetes nacionales e internacionales en tres categorías (CS15, CS12 y CS13).

Francisco Tello, director general del evento, reveló que están listas 620 caballerizas para el evento programado para realizarse en un primer bloque del 21 al 25 de octubre y en un segundo del 28 de octubre al 1 de noviembre. Los nombres de los jinetes internacionales se darán a conocer conforme se acerque la fecha, pero entre los nacionales destacan nombres como Arturo Parada,

🐎🇲🇽 Daniel Rihan, presidente del Consejo Organizador del México Fall Tour 2026, destaca el apoyo a jinetes de todas las categorías y extiende la invitación al público para disfrutar del Otomí Grand Prix.



Por su parte, Francisco Tello, director general del México Fall Tour 2026,… pic.twitter.com/f5FG8M4sIL — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 29, 2026

“Tenemos ya nuestras 620 caballerizas de mampostería listas y con una mejora en nuestras pistas de pasto en cuanto a su, se le llama footing, en cuanto a su durabilidad durante el concurso”, comentó Francisco Tello en exclusiva con La Razón.

La importancia de que México reciba eventos como el Fall Tour

Francisco Tello también resaltó el hecho de que el país reciba eventos de la categoría del Fall Tour, pues asegura que es una señal de que México sabe organizarlos de la mejor forma y garantiza todas las condiciones para que se desarrollen en perfecto orden.

“Nos pone pues en el en el foco de atención a nivel mundial donde demostramos que podemos hacer las cosas de manera extraordinaria, de manera sublime, diría yo, este y que México se encuentra en las condiciones desde la seguridad hasta la calidad de la gente listos para recibir cualquier tipo de evento de nivel mundial”, aseveró el director del evento.

Francisco Tello también adelantó que México fue una de las sedes elegidas para la Premier Jumping League, una nueva liga global de salto ecuestre por equipos que se disputará a partir de 2027, precisamente con San Miguel de Allende como sede.

“Las fechas para ese evento están calculadas que sea del 21 al 24 de mayo del 2027. Estamos trabajando con la PJL para los detalles, ultimar detalles de de Otomí que necesitan ellos que tengamos listos y que tengamos que adecuar a las necesidades de ellos para que todo funcione como relojito”, adelantó al respecto.

El México Fall Tour 2026 promete muchas sorpresas

Por su parte, Daniel Rihan, presidente del consejo organizador del México Fall Tour 2026, aseguró que el público se va a encontrar con muchas sorpresas, entre ellas el folclor que envuelve a la fecha, pues la celebración del evento concluirá con los festejos del Día de Muertos.

“Va a haber muchas sorpresas, va a haber muchos shows, va a haber este folclor, va a haber mariachis, este una gran variedad de comida mexicana. Estamos muy orgullosos”, aseguró el empresario en exclusiva con La Razón.

EVG