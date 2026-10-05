Daniil Medvedev golpea a aficionado y lo descalifican del Abierto de China (VIDEO)

Daniil Medvedev fue descalificado el lunes de su semifinal contra Novak Djokovic en el Abierto de China después de golpear una pelota hacia las gradas que impactó a un espectador en la primera hilera.

Al espectador lo ayudaron a salir del estadio con una mano sobre el ojo izquierdo. Djokovic sacaba para el partido con un marcador 7-5 y 5-3 cuando Medvedev envió la pelota a las gradas en un aparente gesto de frustración.

“La verdad es que siento muchísima pena por él y solo espero que esté bien. Eso es lo más importante, por lo demás hay que seguir adelante”, dijo Medvedev sobre el incidente.

““Ha sido un accidente totalmente. Se puede ver claramente que no golpeé la pelota con rabia”, agregó.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5#ChinaOpen pic.twitter.com/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

El incidente evocó cuando Djokovic fue descalificado del Abierto de Estados Unidos de 2020 por golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea en la garganta.

“Un poco impactante, para ser honesto. La verdad no vi lo que pasó. Espero que esa persona no esté gravemente herida”, señaló Djokovic. “Por otra parte, también estoy apenado por Daniil, porque sé exactamente lo que se siente ser descalificado en un partido trascendental. Estoy seguro de que Daniil no quiso hacer esto intencionalmente. Simplemente con cosas que pasan”.

Medvedev tiene antecedentes de problemas de conducta en la cancha. Fue multado con 7,000 dólares por conducta antideportiva después de destrozar su raqueta siete veces durante la derrota 6-0. y 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Montecarlo a principios de este año.

Djokovic amplió su récord perfecto en el Abierto de China a 33-0 en su carrera.

El astro serbio enfrentará al noveno preclasificado Alex de Miñaur en la final del martes, quien avanzó cuando Hubert Hurkacz se retiró por una aparente lesión a mitad del segundo set de su semifinal.

Medvedev is in trouble. Hit a fan directly in the face. Default pic.twitter.com/anKe8WyEJM — SwingMate (@Golf_To_Live) October 5, 2026

De Miñaur ganaba 6-4, 3-2 cuando Hurkacz, quien apenas podía correr para alcanzar las pelotas en el segundo set dejó de jugar. No se supo cuán grave era la lesión de Hurkacz.

En la tercera ronda del torneo femenino, que termina el domingo, Iga Swiatek (la seis veces campeona de Grand Slam) remontó para vencer a Donna Vekic por 4-6, 7-6 (0), 6-2. La rival de turno de la polaca será la estadounidense Iva Jovic, quien derrotó 6-1, 7-5 a la uzbeka Kamilla Rakhimova.

Además, la ucraniana Elina Svitolina doblegó 6-4 y 7-5 a la griega Maria Sakkari.