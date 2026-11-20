El Apertura 2026 está llegando a su fin en la campaña regular.

Llegó el momento de la última jornada del Apertura 2026, algunos equipos ya están clasificados, otros ya no tienen que pelear y varios de ellos aún tienen posibilidades de meterse a la Liguilla del futbol mexicano y las esperanzas siguen vivas aunque necesiten un milagro.

Uno de los partidos más importantes de esta fecha es el Pumas vs Monterrey, ya que ambos pelean un lugar en la fiesta grande y el ganador podría comenzar a celebrar su pase. Mientras que en Guadalajara las Chivas reciben al Cruz Azul en un compromiso que podría definir al líder de la competencia, dependiente que ocurra en el Tigres vs América.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos del Apertura 2026

La Liga MX está a nueve juegos de terminar la temporada regular del Apertura 2026 y conocer a los ocho equipos que disputarán la Liguilla del futbol mexicano, así que cada encuentro será relevante para conocer los movimientos de la tabla general.

Puebla vs Atlético de San Luis - 20 de noviembre - 19 horas - ESPN y Disney+

Juárez vs Atlas - 20 de noviembre - 21:00 horas - FOX, FOX ONE y Azteca 7

Tijuana vs Atlante - 20 de noviembre - 21:10 horas - FOX ONE

Pachuca vs Toluca - 21 de noviembre - 16:50 horas - FOX ONE

Santos vs León - 21 de noviembre - 17:00 horas - ESPN, Disney+ y ViX Premium

Pumas vs Monterrey - 21 de noviembre - 19:00 horas - Canal 5, TUDN y ViX Premium

Tigres vs América - 21 de noviembre - 21:00 horas - Azteca 7, FOX y FOX ONE

Chivas vs Cruz Azul - 22 de noviembre - 17:07 horas - Prime Video

Querétaro vs Necaxa - 22 de noviembre - 19:10 horas - FOX y FOX ONE

Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez ya no tienen por qué pelear en el torneo actual, ya que desde las fechas pasadas quedaron eliminados del torneo por sus malos resultados conseguidos a través de las 16 jornadas que ya se disputaron.

DCO