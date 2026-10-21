Azteca Deportes el invitado especial para la tercera Carrera Juguetón

Por tercer año consecutivo, TV Azteca presenta la Carrera Juguetón, en colaboración con Azteca Deportes, una iniciativa que une el deporte, la convivencia familiar y la solidaridad en favor de la niñez mexicana.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 3 de enero de 2027, en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, con salida y meta frente al Auditorio Nacional, contará con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, diseñadas para que personas de distintos niveles puedan participar y disfrutar de esta experiencia deportiva.

La presentación de la Carrera Juguetón en las instalaciones de TV Azteca ı Foto: Especial

Este espacio se convertirá en el punto de encuentro para corredores, familias y personas que deseen participar en esta gran carrera con causa, cuyo objetivo es sumar kilómetros para llevar sonrisas a miles de niñas y niños de todo el país. Todo lo recaudado por concepto de inscripciones será destinado a la compra de juguetes que se entregarán el próximo 6 de enero, como parte de la tradicional campaña Juguetón.

Las categorías contempladas para esta edición son: infantil, para niñas y niños de 4 a 13 años; libre varonil y femenil; personas con discapacidad visual, y usuarios de silla de ruedas. De esta manera, la Carrera Juguetón busca fomentar la inclusión y promover la participación de personas de distintas edades y condiciones en una misma causa.

En cuanto a la premiación, se reconocerá a los tres primeros lugares de todas las categorías de las distancias de 5 y 10 kilómetros. Las distancias de 3 kilómetros y la categoría infantil no contarán con premiación.

Además, entre todas las personas participantes se realizará una rifa de atractivos premios, entre los que se encuentran una motocicleta, un scooter, una laptop y otras sorpresas proporcionadas por las empresas aliadas de esta iniciativa.

La presentación de la Carrera Juguetón en colaboración con Azteca Deportes ı Foto: Especial

Las inscripciones estarán disponibles a partir del miércoles 21 de octubre de 2026, a las 10:00 horas , a través de www.asdeporte.com y en las tiendas Innovasport. El costo de participación será de $450 pesos para la categoría infantil y $650 pesos para adultos.

Entrega de kits y número de corredor

La entrega de kits y números de corredor se realizará el sábado 2 de enero de 2027, un día antes de la carrera, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco, ubicadas en Periférico Sur #4121, colonia Fuentes del Pedregal, C.P. 14141, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Cada participante deberá firmar su hoja de responsabilidad y presentar una identificación oficial.El horario es de 9:00 a 17:00 horas.

Carrera con causa

Desde hace 32 años, Juguetón, la campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo, refrenda su compromiso con las niñas y los niños de todo México, llevando alegría y esperanza a miles de familias durante la temporada de Reyes Magos. Las inscripciones de esta carrera serán destinadas a la compra de juguetes que se entregarán a niñas y niños el próximo 6 de enero.

Con esta tercera edición, TV Azteca, Juguetón y Azteca Deportes invitan a las familias mexicanas a correr por una causa, compartir en familia y ser parte de una tradición que durante 32 años ha llevado millones de sonrisas a niñas y niños de todo México.

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