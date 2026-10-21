Real Madrid derrota al Leipzig en el Bernabéu y mantiene su paso perfecto en la Champions League

El Real Madrid de José Mourinho consigue su tercera victoria consecutiva en la Champions League para mantenerse en lo más alto de la tabla general. El conjunto merengue se llevó los tres puntos por marcador de 1-0 en la cancha del Santiago Bernabéu.

Ambos clubes tuvieron oportunidades de peligro en la primera parte, el Leipzig hizo suspirar a los aficionados merengues cuando Romulo José sacó un disparo de volea que Thibaut Courtois mandó al tiro de esquina.

¡Gooooool del Real Madrid!



Bernardo Silva aprovecha el rebote en el área chica y marca el primero en el Bernabéu.



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El primer gol del compromiso llegó al minuto 44 cuando Arda Güler recibió un pase de Federico Valverde y desde el punto de penalti remató a la portería del Leipzig. Maarten Vandevoordt logró atajar el disparo del turco, pero Bernardo Silva estaba atento a la jugada y aprovechó el rebote del guardameta para marcar el primer tanto del juego.

En la parte complementaria los merengues salieron en busca del segundo tanto que les diera la tranquilidad en el encuentro. La primera de peligro la tuvo Federico Valverde al quedar solo en el área y rematar al segundo poste de la cabaña rival, pero Maarten Vandevoordt evitó la caída de su marco.

Aunque el segundo tanto de los locales no tardó en llegar. Fue al minuto 52 de juego cuando Arda Güler aumentó la ventaja para el equipo de José Mourinho en el compromiso. Jude Bellingham mandó un servicio al segundo poste donde apareció Kylian Mbappé para volver a recentrar el balón, el mediocampista turco solo tuvo que empujar la esférica.

¡Goooool de Arda Guler!



Mbappé también lo celebra, pero la repetición deja claro que fue gol del turco.



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Kylian Mbappé no podía irse del partido sin su anotación y el delantero francés lleva tres goles en tres compromisos en la actual campaña de la Champions League. El dorsal ‘10′ de los merengues disparó desde la frontal del área y colocó la número cinco al poste más lejano del guardameta rival.

El Leipzig consiguió marcar en el compromiso, aunque muy tarde para ir en busca del empate. Tidiam Gomis quedó solo frente a Thibaut Courtois y definió con un disparo cruzado en la salida del guardameta belga.

Para cerrar el juego, Yan Diomande mandó a guardar la esférica al minuto 87 de juego. El marfileño sacó una gran volea dentro del área para incrustar la pelota en el ángulo de la cabaña rival. El nuevo jugador merengue no celebró su anotación ante su exequipo.

El próximo juego del Real Madrid será el domingo 25 de octubre cuando visiten la cancha del Camp Nou para verse las caras ante el Barcelona en una edición más del Clásico. Los merengues llegan tras su victoria ante el Leipzig y los blaugranas quieren recomponerse después de perder ante el PSG.

DCO