Baloncesto

LeBron James debuta con los Philadelphia 76ers e inicia la que podría ser su última etapa en la NBA

LeBron James juega por primera vez con los 76ers de Philadelphia y comienza lo que se espera sea la última parada de su carrera en la NBA.

LeBron James debuta con los 76ers.
LeBron James debuta con los 76ers. Foto: AP
Por:
La Razón Online /Associated Press

LeBron James juega por primera vez con los 76ers de Philadelphia y comienza lo que se espera sea la última parada de su carrera en la NBA.

James, quien se unió a los 76ers este verano para su 24.ª temporada —un récord de la NBA—, figuró en el quinteto titular del equipo de Philadelphia esta noche en su partido de exhibición contra los Nets de Brooklyn.

James, de 41 años, no jugó en el primer partido de exhibición de Filadelfia, el lunes contra los Knicks de Nueva York, pero los 76ers tienen ahora su primera oportunidad de ver la potente alineación que armaron este verano. James y otro astro recién llegado, Jaylen Brown, fueron titulares junto a los que permanecen del plantel: Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

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El entrenador Nick Nurse comentó que esperaba utilizar a sus titulares aproximadamente la mitad del partido.

James pasó las últimas ocho temporadas con los Lakers de Los Ángeles antes de firmar un contrato de dos años con los 76ers por el mínimo de la liga.

El recién llegado ya parecía estar al mando en su nuevo vestuario: subió el volumen de la música cuando regresó de un entrenamiento previo al partido para seguir preparándose. Su uniforme azul de los 76ers estaba doblado en el suelo, junto a su silla.

Los 76ers disputan su primer partido de la temporada el 20 de octubre en Nueva York, donde los Knicks izarán el banderín para celebrar su campeonato de la NBA.

DCO

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