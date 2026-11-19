El alcalde Janecarlo Lozano destacó durante la entrega oficial de plásticos que esta es la iniciativa social con mayor presupuesto implementada en la historia de la demarcación.

Un total de 36 mil mujeres en situación de vulnerabilidad en la alcaldía Gustavo A. Madero ya cuentan con un respaldo económico directo para solventar las necesidades básicas de sus familias y fortalecer su autonomía financiera en la Ciudad de México.

A través del programa social Mujeres con Raíz, la administración local otorga una transferencia directa de 4 mil pesos mexicanos a cada una de las beneficiarias mediante el uso de una tarjeta electrónica.

La estrategia focaliza sus recursos en madres solteras, jefas de familia y personas de entre 18 y 59 años de edad que enfrentan condiciones de marginación o rezago social dentro de la demarcación.

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Para garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos, la convocatoria establece que las solicitantes no deben estar inscritas en otros padrones de apoyos económicos del Gobierno Federal ni del Gobierno de la Ciudad de México.

Los fondos asignados pueden destinarse libremente a la compra de canasta básica, cobertura de servicios, emprendimiento de pequeños negocios o a la generación de condiciones económicas que permitan a las mujeres abandonar entornos de violencia intrafamiliar.

El alcalde Janecarlo Lozano destacó la trascendencia de este plan de asistencia social durante la entrega oficial de los plásticos en la explanada de la demarcación capitalina.

“Hoy este apoyo nace para honrar a esas mujeres que, con trabajo, esfuerzo y esperanza, han echado raíces en su tierra y florecen en comunidad”, afirmó el mandatario maderense ante miles de asistentes al evento.

Las mujeres han hecho la historia de Gustavo A. Madero. Hoy nos toca hacer historia con ellas.



Durante generaciones, las mujeres maderenses sostuvieron a nuestras familias, levantaron nuestras colonias y abrieron caminos que ellas mismas no pudieron recorrer. Esa es nuestra… pic.twitter.com/TRRuN3nwsQ — Janecarlo Lozano (@yancolozano) November 20, 2026

El funcionario municipal señaló que este esquema representa la iniciativa social con mayor presupuesto implementada en la historia de Gustavo A. Madero, orientada a visibilizar y retribuir las labores que las mujeres realizan diariamente.

Con una inversión anual de 72 millones de pesos, la iniciativa suma un monto acumulado de 144 millones de pesos tras dos años consecutivos de operación continua en las colonias con mayor rezago.

De esta manera, la alcaldía busca consolidar el bienestar económico de los hogares vulnerables, garantizando la continuidad de programas sociales que reduzcan la brecha de género y promuevan la igualdad de oportunidades en la capital del país.

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JVR