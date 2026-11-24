¿Quién es Norberto Maldonado el esposo de Tamara Rogouski, la Miss Argentina que dejó Miss Universo por su embarazo?

El nombre de Norberto Maldonado destaca en redes sociales por ser el esposo de Tamara Rogouski, la Miss Argentina que dejó Miss Universo 2026 por su embarazo hace un par de meses.

El empresario mexicano ha sido señalado como el responsable de la renuncia de la modelo que se casó con él a finales de septiembre, al señalarlo de “cortarle las alas”.

¿Quién es Norberto Maldonado?

Norberto Maldonado es un empresario, emprendedor tecnológico, conferencista y filántropo mexicano con más de 18 años de trayectoria en la industria de las tecnologías de la información.

Es reconocido principalmente por ser socio fundador y director general de Grupo Sellcom (Sellcom Solutions), una firma especializada en la integración de soluciones tecnológicas, ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios administrados de TI para empresas en México y Latinoamérica.

A lo largo de su carrera empresarial, ha enfocado sus esfuerzos en impulsar la transformación digital del sector corporativo y gubernamental, promoviendo la adopción de infraestructura en la nube, automatización y protección de datos.

Su liderazgo lo ha llevado a colaborar con diversas firmas tecnológicas globales y a posicionarse como una voz recurrente en temas de innovación empresarial, digitalización y desarrollo económico en medios de comunicación especializados.

En el ámbito social y filantrópico, en 2022 creó la Fundación KOOLTIVO, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la brecha digital, el desempleo y la falta de oportunidades en México. A través de esta iniciativa, promueve programas gratuitos de capacitación tecnológica, educación financiera y desarrollo de habilidades digitales dirigidos a jóvenes y sectores vulnerables, buscando facilitar su inserción en el mercado laboral moderno.

Además de su labor ejecutiva y social, Maldonado participa activamente como conferencista y articulista en foros de negocios, emprendimiento y tecnología. En estos espacios suele abordar el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, la importancia de la ciberseguridad y el papel de la educación tecnológica como motor de movilidad social en la región.

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