Ingresos por remesas caen 1.6% en septiembre y se ubican en 5 mil 362 mdd

Banxico reportó una caída de 1.6% en los ingresos por remesas en septiembre de 2026.

En septiembre, el monto de remesas que llegó a México registró una disminución de 1.6 por ciento en comparación con agosto, con lo que acumuló dos meses consecutivos con pérdidas. El descenso fue debido a que el envío promedio se incrementó 8.4 por ciento, pero el número de transferencias cayó 6.3 por ciento, indicó el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el reporte analítico del banco central, en el noveno mes del año los ingresos por remesas se ubicaron en 5 mil 362 millones de dólares, un descenso de 90 millones de dólares respecto al monto de agosto; el número de transferencias que llegó al país se ubicó en 12 millones 577 mil, una baja de 671 mil operaciones, mientras que el envío promedio aumentó 14 dólares.

Por otra parte, en el acumulado de enero a septiembre, el monto de remesas sí registró un incremento de 2.1 por ciento para ubicarse en 47 mil 164 millones de dólares, luego de que en el mismo periodo de 2025 los ingresos se ubicaron en 46 mil 184 millones de dólares, o 980 millones de dólares menos.

El incremento en los primeros nueve meses del año fue porque aumentó la remesa promedio en 20 dólares; sin embargo, el número de envíos se redujo en 3 millones 181 mil operaciones.

“En el lapso enero-septiembre de 2026, el 99.2 por ciento del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, al registrar un nivel de 46 mil 773 millones de dólares. Por su parte, las remesas realizadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.6 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al situarse en 303 y 87 millones de dólares, en el mismo orden”, indicó el Banxico.

Respecto a las remesas que se enviaron desde México hacia otros países en septiembre, estas se ubicaron en 115 millones de dólares, un crecimiento anual de 23.2 por ciento, debido a que el número de transferencias creció 12.6 por ciento y también el valor promedio, 9.4 por ciento.

Asimismo, entre enero y septiembre de 2026, los egresos por remesas fueron de 972 millones de dólares, un incremento de 11.4 por ciento a tasa anual, luego de que en el mismo periodo se ubicaron en 872 millones de dólares.

“Como resultado de lo anterior, en el mes que se reporta el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo se situó en 5 mil 247 millones de dólares, superior al de 5 mil 187 millones de dólares que se registró en septiembre de 2025. En el periodo enero-septiembre de 2026, el saldo de la cuenta de remesas alcanzó un nivel de 46 mil 192 millones de dólares, mayor que el de 45 mil 311 millones de dólares observado en igual lapso de 2025”, indicó el banco central.

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cehr