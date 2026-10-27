Investigación señala a Secretaría del Bienestar por otorgar contratos millonarios a Grupo Maferefun

Investigación de MCCI revela contratos millonarios de Bienestar a Grupo Maferefun, desde 2021.

La Secretaría del Bienestar otorgó al menos 21 contratos con cifras millonarias a una empresa de nombre Grupo Maferefun, que posteriormente se registró como proveedora de Morena, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A través de un reportaje titulado Central de Abastos del Bienestar: de contratista de la Secretaría de Bienestar a nuevo proveedor millonario de MORENA, MCCI documentó que Maferefun SA de CV recibió contratos por 307.5 millones de pesos de la Secretaría del Bienestar durante las administraciones de Ariadna Montiel y Leticia Ramírez.

Los contratos celebrados con la dependencia federal abarcan diferentes conceptos, desde abarrotes, sillas y carpas y alimentos para eventos oficiales.

Así fueron los contratos millonarios de Bienestar a Maferefun

MCCI detalló que los primeros contratos registrados de la Secretaría de Bienestar se registraron a finales de 2021. El inicial fue de 4.5 millones de pesos y, el siguiente, de tres millones de pesos.

Aspecto del primer contrato conocido de los entregados a Grupo Maferefun. ı Foto: Cortesía MCCI

Posteriormente, entre enero de 2022 y abril de 2026, cuando Ariadna Montiel encabezó la Secretaría del Bienestar, se entregaron a la empresa 13 contratos adicionales por 190.5 millones de pesos.

Mientras que, desde abril de este año, cuando Leticia Ramírez asumió la titularidad de la dependencia, se otorgaron otros seis contratos por 109 millones de pesos.

Además, MCCI identificó al menos otros ocho contratos públicos adicionales por 3.1 millones de pesos, otorgados por dependencias e instituciones como:

Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)

Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

En conjunto, los contratos identificados con dependencias federales suman 29 adjudicaciones por 310.6 millones de pesos .

Aspecto de uno de los contratos entregados a Grupo Maferefun. ı Foto: Cortesía MCCI

En el mismo sentido, MCCI señaló que Maferefum ha sido declarada como microempresa en los contratos públicos que ha recibido, clasificación que le habría permitido acceder a ventajas y privilegios destinados a favorecer a pequeños proveedores.

No obstante, la organización cuestionó esta clasificación toda vez que, señaló, una microempresa debe percibir ventas anuales inferiores a cuatro millones de pesos, condición que se habrá perdido tras recibir el primer contrato por 4.5 millones de pesos.

Maferefum se registró como proveedor de Morena en 2026, según investigación

De acuerdo con la investigación de MCCI, después de que Ariadna Montiel dejó la Secretaría del Bienestar para integrarse a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la empresa Maferefun se registró en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Portada de la investigación de MCCI. ı Foto: Captura de pantalla

La inscripción es un requisito legal para que una empresa pueda ofrecer y vender sus servicios a los partidos políticos.

En tanto, se tiene conocimiento que Maferefum es una empresa fundada en 2019 en Córdoba, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos, y opera formalmente como una comercializadora de alimentos, abarrotes y servicios de banquetes.

¡OTRO ESCÁNDALO MILLONARIO DEL VIEJO CÍRCULO POLÍTICO DE LÓPEZ OBRADOR Y CLAUDIA SHEINBAUM!



¡322 MILLONES DE PESOS! ¡DE BIENESTAR A MORENA, LA MISMA EMPRESA Y LOS MISMOS MILLONES!



Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) revela que Grupo Maferefun, una microempresa… pic.twitter.com/q4EtppE2QV — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 27, 2026

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