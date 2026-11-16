Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la APEC CEO Summit, el 16 de noviembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante la cumbre empresarial en Shenzhen, China, el Plan México, como parte de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante su intervención, la mandataria federal sostuvo que el Plan México “es una visión de nación” y expuso los cinco principios que lo sustentan bajo una inversión pública privada y mixta:

Prosperidad compartida Soberanía energética y alimentaria Inversión pública, privada y mixta en infraestructura Incentivos para la inversión privada y la inversión pública Responsabilidad ambiental frente al cambio climático

Al referirse a los resultados del Plan México, destacó que el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales desde 2018; además, resaltó la inversión superior a un billón de pesos para beneficiar de directamente a más de 42 millones de personas a través de los Programas para el Bienestar.

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Sheinbaum Pardo recordó que, de acuerdo con las Perspectivas Macroeconómicas sobre la Pobreza del Banco Mundial, más de 17.3 millones de mexicanos han salido de la pobreza entre 2018 y 2026; además, afirmó que México mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo.

“Esto confirma una convicción fundamental: cuando mejora la vida de las familias, fortalecemos la economía; cuando hay bienestar, impulsamos el mercado el consumo la inversión y el desarrollo sustentable” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Por otra parte, la Presidenta se refirió a la inversión de 42 billones de dólares para ampliar la generación eléctrica, de 17 billones de dólares en transmisión y distribución, así como 8 billones de dólares en gasoductos, algo que describió como “una de las mayores apuestas de inversión en infraestructura de toda nuestra historia”.

Recordó que su administración impulsa la construcción de cerca de 2 mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros y carga con una inversión de 43 billones de dólares, además de la modernización de carreteras y puertos con una inversión de 62 billones de dólares.

A lo anterior, se suman inversiones en infraestructura hídrica y saneamiento de cuerpos de agua, en mantener la producción de petróleo para el consumo interno, así como en gas natural, petroquímica y en la construcción de vivienda social para 12 millones de familias hacia el final de su administración en 2030.

“El Plan México entonces contempla en seis años, de 2024 al 2030, una inversión pública, mixta y privada en infraestructura de 432 billones de dólares”, apuntó la Presidenta.

“No son palabras aisladas. Estamos transformando las capacidades productivas del país, conectando regiones, acercando mercados, mejorando la logística y generando empleos”, agregó.

Claudia Sheinbaum también abordó los incentivos para impulsar la inversión industrial y de servicios en México, que se posiciona como la quinta economía en inversión extranjera directa en el mundo.

“México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Sabemos en México a dónde queremos ir”, aseveró.

Al respecto, la Presidenta describió el “estado de bienestar” y la “prosperidad compartida” que busca su administración con el Plan México, a través de, entre otras cosas, garantizar un servicio universal de salud gratuito y el acceso a la educación media superior y superior.

“El Plan México tiene una visión humanista, la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía durante décadas. Se sostuvo que primero debía crecer la riqueza de unos y que con el tiempo sus beneficios llegarían al resto de la sociedad. En México estamos demostrando que el camino puede ser muy distinto”, declaró.

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cehr