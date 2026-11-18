Y hablando de los ex del INE, el que salió a poner cifras sobre la mesa fue Edmundo Jacobo Molina. El exsecretario ejecutivo del órgano dijo que, tras consultar con antiguos colegas, ubicó tres contratos de su gestión que podrían corresponder a las empresas que se han aludido en estos días en medio de la fiscalización al Instituto: uno de 40 mil pesos, otro de 60 mil y uno más de 450 mil. En una conferencia de Somos, partido en el que ahora milita, aseguró que los tres se adjudicaron mediante concursos públicos, por lo que no ve mayores inconvenientes. El ahora miembro del partido rosado remató: “Yo ni conozco a los señores”, en referencia a los representantes de dichas compañías. También recordó que la documentación del INE es pública. Ahí dejó la cuenta y la invitación a echar un vistazo a los expedientes.