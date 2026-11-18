Nos hacen ver que, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunía con su par chino Xi Jinping y también alistaba una bilateral con Donald Trump, en una muestra de que la diplomacia es el mejor recurso para la convivencia pacífica de las naciones, resulta que las embajadas de Pekín y Washington en México se enfrascaron en un pleito por el fentanilo. Fue en las redes sociales, espacio en el que se dieron hasta con la cubeta, nos hacen ver. Y es que la representación estadounidense difundió un gráfico de la DEA y señaló a empresas ubicadas en China como una de las principales fuentes de precursores químicos para los traficantes. La embajada china no lo dejó así y le devolvió el señalamiento: atribuyó esa misma crisis a fallas regulatorias de Estados Unidos y al abuso de fármacos. De paso, le pidió dedicar su “valioso tiempo de trabajo” a cooperar con México. Auch.