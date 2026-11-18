Y fue la Fiscalía General del Estado de Guerrero la que ayer detuvo a Jonathan “N”, presunto responsable del asesinato del periodista Eduardo Flores, ocurrido en Acapulco el pasado 14 de noviembre. La institución a cargo de Zipacná Torres Ojeda dio cuenta de que la captura se logró tras obtener una orden de aprehensión en contra del presunto responsable por el delito de homicidio calificado. La detención fue resultado de una acción coordinada entre la propia Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. “Cabe señalar que las investigaciones no identificaron indicios que vinculen el homicidio con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio”, refirió también. La muerte del comunicador había generado una fuerte ola de indignación y un clima de zozobra.