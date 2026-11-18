Entre maroma y maroma, la verdad se asoma, ¿o cómo era el dicho? Quién sabe. El caso es que ayer eso se les vino a la mente a muchos de los que escucharon la respuesta del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, sí, el hermano del expresidente, a la pregunta del diputado local perredista Javier Cabrera Sandoval en el sentido de si el senador morenista Adán Augusto López, debería enfrentar consecuencias por el caso del exmando policial tabasqueño Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta acusaciones por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Barredora. “Ahí sí ya no me meto”, respondió el funcionario. Cabrera le preguntaba hasta dónde debían llegar las responsabilidades políticas y al respecto Pepín completó: “Yo no puedo responder una pregunta por Adán o por el capitán éste que piloteó la nave ésta de Tabasco, muy al ras del suelo, por cierto”, en alusión a Manuel Merino, quien, es sabido, es precisamente piloto. Dijo también que si hay pruebas, que se castigue, sea quien sea. ¿Qué tal?