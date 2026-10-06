Consuelo en Juárez

A quien Morena le encontró otra encomienda después de quedar fuera de la coordinación estatal en Chihuahua fue a la senadora Andrea Chávez. Y es que tras perder la interna frente a Cruz Pérez Cuéllar, ayer recibió la coordinación municipal en Ciudad Juárez, la misma alcaldía que gobernó su rival en las encuestas del guinda. El nombramiento que la perfila hacia la presidencia municipal de esa ciudad fronteriza, fue presentado por la dirigencia como un ejercicio de unidad —incluso la dirigencia nacional la mostró como un arropo importante al flanquear a la legisladora con licencia Ariadna Montiel y Citlalli Hernández—. “Premio de consolación”, ciertamente soltaron varios. Pero nos advierten que la operación cicatriz todavía tiene pendientes: Chávez dejó dicho que si las decisiones fueron “erróneas o acertadas, sólo el tiempo y el pueblo lo dirán”. Además, anunció que seguirá conversando “con nuestras bases, no sólo con las dirigencias”. Todo ello sin expresar todavía un respaldo directo a Pérez Cuéllar. Hubo acomodo; falta ver si también reconciliación.