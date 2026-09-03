Heroico Colegio Militar forma mujeres y hombres dispuestos a defender siempre la soberanía: Sheinbaum

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia protocolaria en el plantel militar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, destacando su papel fundamental en la formación de mujeres y hombres dedicados a servir a México y a salvaguardar su independencia y soberanía. Desde la Ciudad de México, la mandataria subrayó la relevancia de esta institución como pilar del patrimonio histórico nacional.

Sheinbaum enfatizó que el principio de que “la patria es primero” es un valor compartido por todos los mexicanos, especialmente en momentos donde el interés nacional debe prevalecer sobre cualquier particular. Este espíritu, afirmó, ha guiado al Colegio Militar a través de sus generaciones y permanece vivo en sus cadetes.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas reconoció la labor de directivos, maestros, instructores y personal que han construido la historia de la sede Tlalpan. Sus instalaciones, más allá de ser un espacio de formación, son un testimonio de una tradición firme de servicio al pueblo mexicano.

La Presidenta recordó la estrecha relación de las instituciones militares con la ciudadanía, particularmente visible en situaciones de emergencia y desastres naturales como terremotos, huracanes e inundaciones, donde su apoyo es crucial para la población.

Las instalaciones actuales del Heroico Colegio Militar en la alcaldía Tlalpan sustituyeron en capacidad operativa al antiguo plantel de Popotla. ı Foto: Especial.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que en estas cinco décadas, el Heroico Colegio Militar en Tlalpan ha graduado a cerca de 27 mil oficiales. De ellos, casi 2 mil se han integrado a la Guardia Nacional en los últimos cuatro años, fortaleciendo la seguridad pública del país.

El general Trevilla Trejo detalló que la capacidad de la sede Tlalpan creció significativamente, pasando de albergar 500 cadetes en Popotla a casi 5 mil actualmente. Este incremento responde a las necesidades de mando y liderazgo en el Ejército y la Guardia Nacional, asegurando la preparación de futuros líderes militares.

Durante la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal develó una placa conmemorativa del 50 aniversario y realizó el pase de lista a los Niños Héroes de 1847. Se entregaron condecoraciones al general Miguel Eduardo Hernández Velázquez, de la primera generación del plantel y único general activo.

Se reconoció el legado del arquitecto Agustín Hernández Navarro, diseñador de las instalaciones de Tlalpan, cuyo reconocimiento recibió su hijo, Alejandro Hernández. La jornada concluyó con la representación “Yo soy el Templo del Honor y la Lealtad” y un desfile de honor.

Durante la jornada en la Ciudad de México, la Presidenta realizó el pase de lista de honor en memoria de los Niños Héroes. ı Foto: Especial.

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JVR