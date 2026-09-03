Petro lleva a Palacio debate sobre plataformas digitales e influencia electoral

El uso de plataformas digitales para tratar de influir desde el exterior en procesos electorales, la actuación de organizaciones políticas internacionales y el impacto de la inteligencia artificial formaron parte de la conversación que la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo con el ex presidente de Colombia Gustavo Petro durante su visita a Palacio Nacional.

La mandataria explicó este jueves que Petro le presentó algunas de las reflexiones que desarrolla para un libro, desde una perspectiva que combina la experiencia política colombiana con un análisis más amplio sobre fenómenos internacionales.

Uno de los asuntos centrales fue el papel que pueden desempeñar las plataformas digitales en las elecciones. De acuerdo con el relato de la mandataria, el ex gobernante colombiano analiza mecanismos mediante los cuales actores externos buscan incidir en resultados electorales, además de las formas de organización y operación de grupos de derecha en distintos países.

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La inteligencia artificial ocupó otro tramo de la conversación. Petro, señaló Sheinbaum, incorpora en su análisis los efectos que las nuevas herramientas tecnológicas pueden provocar dentro de los países y en el escenario internacional, particularmente por su capacidad para transformar la circulación de información y el debate político.

Frente a la lectura regional planteada por el colombiano, Sheinbaum expuso una visión distinta sobre México. La Presidenta sostuvo que el escenario nacional mantiene características diferentes debido al respaldo que, aseguró, conserva el proyecto político de su Gobierno.

“Le platiqué de México, de que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación”, relató al explicar parte del intercambio que mantuvo con Petro.

🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Gustavo Petro escribe un libro sobre desafíos políticos y tecnológicos, incluyendo plataformas digitales, procesos electorales e inteligencia artificial. Sheinbaum agregó que lo invitó a México para ofrecer pláticas sobre estos temas.… pic.twitter.com/SgUkuHGNOW — Gonzalez Matias (@gonz_matias04) September 3, 2026

El encuentro ocurrió el pasado miércoles en Palacio Nacional, durante la primera visita internacional de Petro después de concluir su mandato en Colombia. Su estancia en México incluyó actividades políticas y académicas, entre ellas una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como parte de esa agenda, el colombiano trabaja además en un libro que aborda la crisis climática, la economía política y las transformaciones tecnológicas. Durante su estancia anunció que la obra tendrá participación del Fondo de Cultura Económica en su publicación y distribución en español.

Sheinbaum abrió también la posibilidad de que el exmandatario regrese a México para participar en actividades académicas. Dijo que lo invitó a ofrecer pláticas a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), con especial atención en los asuntos internacionales y tecnológicos que desarrolla en su trabajo.

El INEHRM inició este año una nueva etapa como organismo público descentralizado, con atribuciones ampliadas para realizar investigación e impartir educación superior pública. El cambio quedó formalizado mediante un decreto publicado el 6 de julio de este año.

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MSL