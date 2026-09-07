Defensoría reporta miles de preliberaciones en primer año del nuevo Poder Judicial

El Instituto Federal de Defensoría Pública reportó 2 mil 202 preliberaciones durante el primer año de la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación, además de 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz durante la ceremonia “Un año de justicia real y verdadera”.

Las atenciones crecieron en 12 mil 258 frente al periodo anterior y una parte de esos servicios se concentró en personas privadas de la libertad, de acuerdo con el balance presentado por Aguilar. El informe no detalla los delitos, entidades, criterios jurídicos ni características de quienes accedieron al programa de preliberación.

Como parte de la estrategia para ampliar la cobertura, la Defensoría abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural. Aguilar colocó esta medida entre las acciones destinadas a acercar representación y orientación a personas que enfrentan obstáculos geográficos, económicos o sociales para acudir a las instituciones judiciales.

Frente al Pleno de la Corte y representantes de los poderes públicos, el presidente del máximo tribunal sostuvo que el acceso efectivo a la justicia debe medirse por su alcance entre personas y comunidades, no únicamente a través del número de expedientes. “Porque el lugar donde una persona nace no debe determinar la justicia que recibe”, expresó.

Respecto de la materia electoral, la defensoría especializada atendió 78 asuntos relacionados con violencia política por razón de género y brindó 929 servicios gratuitos de orientación, asesoría o representación. Entre las personas auxiliadas se encuentran integrantes de comunidades indígenas, población afromexicana, personas con discapacidad, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, así como miembros de la diversidad sexual.

Más allá de las sedes judiciales, el Tribunal Electoral llevó a cabo cinco jornadas itinerantes en cuatro entidades para ofrecer orientación y acompañamiento en zonas donde las distancias, los costos o la falta de información dificultan el contacto con las instituciones.

Por otra parte, el Tribunal de Disciplina Judicial instaló seis visitadurías regionales con cobertura nacional. Dicho órgano también habilitó una oficina de atención ciudadana que, de acuerdo con el informe, recibió a más de mil 200 personas durante el periodo evaluado.

Según los datos expuestos, la Suprema Corte registró más de 10 mil solicitudes de atención durante su primer año y sostuvo reuniones con organizaciones empresariales, gremios, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sectores considerados de atención prioritaria.

Hugo Aguilar Ortiz vinculó estas acciones con el objetivo de reducir la distancia entre el sistema judicial y la población. “La justicia de puertas abiertas no es un ofrecimiento, es una realidad”, afirmó al presentar las actividades desarrolladas por los distintos órganos que integran el Poder Judicial.

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FGR