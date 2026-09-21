Denuncian al hermano de Carlos Manzo por presunta delincuencia organizada

La denuncia contra el hermano de Carlos Manzo, Víctor Hugo de la Cruz, fue promovida por el regidor del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz ante la FEMDO.

El regidor del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del alcalde asesinado Carlos Manzo, por presunta delincuencia organizada.

La denuncia se desprendió de los hechos expuestos el pasado 2 de septiembre de 2026 en un video difundido en redes sociales, el cual retrata un episodio ocurrido años atrás que fue investigado en su momento únicamente por el delito de amenazas y posteriormente archivado.

De acuerdo con el escrito presentado, la acusación señala la necesidad de revisar el manejo de la información pública vinculada con la investigación del homicidio del edil Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

La solicitud de investigación por presunta vinculación delictiva se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). ı Foto: Especial.

Ante esta situación, Víctor Hugo de la Cruz solicitó formalmente a la autoridad federal el inicio de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos planteados.

Entre las acciones requeridas a la FEMDO, la denuncia pide recabar la documentación íntegra de la averiguación previa vinculada al caso, ejecutar los peritajes correspondientes al material audiovisual referido y consultar formalmente a las instancias de seguridad sobre los antecedentes del subsecretario de Gobierno estatal.

La presentación de este recurso legal ocurrió en un contexto de fuerte tensión política e institucional, acentuada por el avance en las investigaciones sobre el homicidio de Carlos Manzo.

Sobre este tema, Juan Daniel Manzo ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra, sosteniendo que las grabaciones con las que se le pretende vincular son falsas y corresponden a material editado con la finalidad de causarle un perjuicio político.

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JVR