EU acusa formalmente al ‘R1′, acusado en México por ordenar el asesinato de Carlos Manzo

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó a los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, respectivamente, de participar durante casi dos décadas en una conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. En caso de ser hallados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Según documentos judiciales, ambos mexicanos ocuparon posiciones de mando regional dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. El Departamento de Justicia señaló que la organización fue designada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero el 20 de febrero de 2025.

Ramón Ángel “N”, el “R1″, detenido en Jalisco el 30 de julio ı Foto: Especial

Entre 2004 y diciembre de 2023, “R1” y “R2” participaron en una conspiración para fabricar y distribuir al menos 5 kilogramos de cocaína, además de 500 gramos o más de metanfetamina, en Estados Unidos. Además, son acusados de usar, portar, blandir y disparar un arma de fuego relacionadas con esas actividades.

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Estados Unidos también reconoció la participación de las autoridades mexicanas en la captura de “R1”. Ramón Álvarez Ayala fue detenido el pasado 30 de julio en el municipio de Atotonilco, Jalisco, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El “R1″,identificado como el líder de “Los Rs”, célula criminal vinculada con el CJNG, fue aprehendido junto a Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, tras un enfrentamiento con autoridades federales.

Actualmente, “R1″ permanece recluido en el penal “El Altiplano”, en el Estado de México, después de que un juez de control lo vinculo a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La defensa legal del “R1″ también promovió un juicio de amparo contra posibles actos de tortura e incomunicación, y para evitar una eventual “expulsión del territorio nacional y destierro a los Estados Unidos”.

En tanto, Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, continúa prófugo y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Con información de César Huerta.

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